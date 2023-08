Campioni di ieri al Giro dei Castelli di San Marino

Campioni di ieri al Giro dei Castelli di San Marino.

Non solo appassionati o collezionisti di auto storiche; al 18° Giro dei Castelli in programma sabato due settembre, saranno presenti ex piloti di fama internazionale come la svizzera Micky Martinelli, già campionessa italiana ed europea di rally. Ritorna sul Titano per la sua quinta partecipazione all’evento promosso dall’Automobile Club San Marino. Per l’occasione sarà affiancata sul sedile di destra dalla figlia Giada Todisco Grande con cui corse il Rally Legend del 2009 nel quale colsero la vittoria nel gruppo J2 e nella femminile. Ritorna a San Marino la svizzera Chantal Galli, vera star del Rally Legend, campionessa italiana alla fine degli anni ottanta a bordo della mitica Lancia Delta. Alla sua seconda partecipazione farà coppia con il rallista romagnolo Fabio Bombardi. Un gradito ritorno sarà quello della modenese Umberta Gibellini che negli anni ottanta colse l’unica vittoria interamente femminile del rally di San Marino navigando la velocissima Paola De Martini. Tanti i titoli italiani nel suo palmares e numerose le partecipazioni mondiali. Per l’occasione sarà navigata sul sedile di destra da Alessandra Strocchi, già campionessa italiana di rally; le due ragazze guideranno una lancia delta della scuderia hf. Non mancheranno altri piloti del passato come Alessandro Ancona che nel 1991 vinse la Coppa Italia di Rally; come di consueto siederà sul sedile di destra dell’amico e collezionista tedesco Martin Peschke, ma avrà anche il compito di aiutare altri amici tedeschi che parteciperanno all’evento. Ritorna una coppia affiatata, quella composta dal navigatore e giornalista sportivo Livio Ceci e dal giovane Federico Alessandrini; i due tenteranno di conquistare la vittoria nelle prove di abilità del gruppo cinque. Sarà della partita Roberto Tordi, rallista romagnolo e Presidente della scuderia Morcianese che porterà sul Titano tre equipaggi femminili pronti a dare battaglia nella classifica riservata alle Lady. Non mancherà Gian Paolo Paciaroni, 88 primavere sulle spalle, trai favoriti per la vittoria assoluta, che a cavallo tra gli anni sessanta e settanta vinse due rally sammarinesi, Presente anche l’ex campione del mondo energie alternative Massimo Liverani, già vincitore del trofeo della RoMagna, e tra i favoriti per la vittoria assoluta. Per informazioni potete contattare gli uffici Acs allo 0549 908860 oppure alla mail info@automobileclub.sm



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: