Canicross, esordio con i fiocchi per il Team Canicross San Marino

Domenica 25 ottobre, si è svolta la seconda tappa del circuito italiano di canicross in Franciacorta della nuova stagione 2026-27. Oltre 100 binomi provenienti da tutta Italia si sono sfidati sul percorso di 4.3 km. Un percorso difficile con curve strette e terreno scivoloso, nonché salitine a perdifiato. Il team Canicross San Marino è stato rappresentato da Paola Carinato&Icy in scooter. Il binomio sammarinese si è messo in luce per l’ottima interpretazione del percorso. Un primo chilometro percorso con il tempo di 2’34’’ ha rotto subito gli indugi. Il binomio sammarinese giunge terzo assoluto e primo di categoria. Un’ora dopo, è Arya a partire con Paola in canicross sullo stesso percorso. Il binomio arriva secondo al traguardo con il tempo finale di 20’38’’. Paola Carinato dichiara : “Sono soddisfatta di questo test premondiale. Il percorso di gara era difficile da interpretare, ma i cani hanno gestito al meglio le difficoltà. Siamo pronti a difendere a difendere la medaglia di bronzo mondiale vinta l’anno scorso ”.

C.s. - Canicross San Marino







