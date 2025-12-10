Canicross, la squadra sammarinese brilla alla Dog Romagna Race: vittorie e podi a Milano Marittima

Canicross, la squadra sammarinese brilla alla Dog Romagna Race: vittorie e podi a Milano Marittima.

Il 7 e 8 dicembre, Milano Marittima ha ospitato la 4° Dog Romagna Race, gara valida per la qualificazione al Mondiale che si volgerà nel 2026 in Polonia. 110 binomi in provenienza da tutta Italia si sono sfidati nella due giorni di gara su un percorso velocissimo di 5 km. La squadra sammarinese di canicross ha esordito con Paola&Icy in scooter. Il binomio sammarinese, medagliato di bronzo ai recenti mondialidi Pardubice (Repubblica Ceca) parte velocissimo, confermando l’attuale stato di forma. Vince la classifica assoluta, oltre a quella di categoria Vet woman III. Seguono Carolina Rossi&Arya nella categoria Young canicross. La diciasettenne sammarinese, ancora agli esordi, interpreta al meglio il percorso con una media di 4 minuti al km e vince la medaglia d’oro. Emma Buscarini&India corrono un gran finale nella categoria cadette su un percorso 2.8 km e si aggiudicano la medaglia d’argento. Nella categoria parasport, Sara Valentini&Icy e Ruggero Marchetti&Lucky, con la guida Silvia Serugeri salgono sul gradino più alto del podio. La squadra sammarinese si mette in gioco nella staffetta mista donne, 3x1.2km. Partono Sara Valentini&Arya in canicross e danno il testimone a Carolina Rossi&India in scooter. L’ultima staffettista è Paola Carinato&Icy che si lancia in bike a recuperare le avversarie. Soddisfatto il neo Presidente della Federazione Sammarinese di Canicross, Michele Buscarini : “ In due anni di attività abbiamo raggiunto traguardi stupendi. I risultati di Milano Marittima onorano la nascita della federazione e confermano la bontà del lavoro che stanno svolgendo gli atleti e le guide con i loro amici- atleti a quattro zampe.”

c.s. Federazione Sammarinese di Canicross





[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana: