Canicross : medaglia di bronzo per Paola & Icy

Domenica, 18 ottobre, si è svolta a Trecenta la 1° prova delle gare di qualificazione per il Campionato mondiale di canicross che si svolgerà in Francia ad ottobre 2021. C’erano 110 binomi a sfidarsi sul percorso di circa 4 km nelle tre discipline : Scooter, Bikejoring e Canicross. In quest’ultima, era presente il binomio Paola & Icy che si è messo in luce in una manifestazione organizzata in modo perfetto e nel rispetto delle misure anticovid-19 dall’Associazione Draco runner nella tenuta La Bisa. Il terreno pianeggiante, ma pesante per la pioggia caduta nei giorni scorsi e il fango non hanno spaventato gli atleti. Paola Carinato e il suo Border Collie Icy sono riusciti a concludere la gara in 17’25’’, correndo a una media di 4’26’’ al chilometro.

Paola ammette: “ In verità, il primo chilometro è stato da paura. Icy è partito come una scheggia e il cronometro ha segnato 3’46’’ al primo passaggio. Icy stà diventando sempre più forte, gara dopo gara e, soprattutto, esperto. Nei sorpassi riusciamo a non cedere troppo in velocità ed a evitare i contrasti con gli altri cani”. Infatti, il canicross prevede partenze distanziate di 1 minuto tra un binomio e l’altro con la difficoltà di dover gestire il comportamento dei cani nei sorpassi. Terzo posto è il risultato finale per questo binomio in crescita agonistica. “ E’ stata una grande soddisfazione gareggiare con le migliori in Italia ed in Europa e con molta più esperienza di me. “conclude Paola. Il prossimo appuntamento è fissato per il 29 novembre a Casorate Sempione.