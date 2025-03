Canicross: Oro per Icy e Arya

Gattinara ha ospitato domenica, 16 marzo l’ultima gara del circuito nazionale Csen della stagione 2024-25 . Su un percorso di 3,2 km, reso fangoso dalle piogge degli ultimi giorni, oltre 100 binomi venuti da tutta Italia si sono sfidati per la medaglia più prestigiosa. Paola Carinato e Arya, vincono la categoria vet3 in Bikejoring. La seconda gara della giornata, la sammarinese, la corre con Icy. Vincono la categoria vet3 in canicross. “E’ stato un bel finale del circuito nazionale. Dopo l’infortunio di novembre, rottura dei legamenti al piede destro, la mia forma fisica non era al meglio. Ho voluto partecipare anche nel Canicross per riprendere confidenza con me stessa e soprattutto per premiare il mio cane Icy per la sua pazienza nell’aspettarmi” dichiara Paola Carinato.

