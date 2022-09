Canicross: Podio alla prima gara per Paola & Icy

Riparte la stagione 2022-23 di Canicross con il 1° Trofeo del Montello ed è subito medaglia di bronzo per il binomio sammarinese Paola&Icy. Sabato 24 settembre, i migliori binomi d’Italia, Slovenija, Serbia e San Marino si sono confrontati sul percorso notturno di 3.8 km a Crocetta del Montello nella prima gara organizzata dalla Federazione Italiana Musher Sleddog Sport. Grazie alla Protezione Civile e al Gruppo Alpini di Crocetta del Montello che hanno garantito la sicurezza e il ristoro lungo il percorso sterrato che costeggia il Piave, i concorrenti hanno realizzato ottime prestazioni. Il binomio sammarinese formato da Icy (border collie di 5 anni) e Paola Carinato è partito ad un ritmo veloce attorno ai 4 minuti al km, per poi risentirne sul finale. “ E’ la prima volta che corriamo in notturna, con lampada frontale e senza riferimenti visivi per Icy. E’ stato bravissimo ad interpretare il percorso ed a trainarmi laddove io esitavo per mancanza di visibilità. Siamo ad inizio preparazione e non posso essere che contenta del risultato ottenuto.”

