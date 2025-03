Canicross San Marino: Emma e India medaglia d’oro al 1° Memorial Claudio Caleddu

Canicross San Marino: Emma e India medaglia d’oro al 1° Memorial Claudio Caleddu.

Domenica, 30 marzo, il Centro Militare Veterinario di Grosseto ha ospitato il 1° Memorial Canicross Claudio Caleddu. La gara, organizzata dall’Aics nella persona di Edoardo Errico e Giuseppe Sollo, è stata intitolata a Claudio Caleddu, militare e operatore cinofilo, deceduto in Kosovo durante un trasferimento per servizio assieme ai suoi cani. Il percorso di 3,5 km si è snodato tra i recinti dei cavalli e il canile su terreno veloce e con l’assistenza dei militari dell’esercito che hanno garantito la sicurezza. Paola Carinato e l’esperto Icy (Border Collie di 8 anni) hanno concluso la loro fatica in Bikejoring con il tempo di 9’01’’63 andando a vincere la gara con una media di 23 km orari. Sempre Paola, affronta lo stesso percorso in Canicross con Arya (Kurzhaar di 2 anni), vincendo la medaglia d’argento. Nella categoria Junior (7-11 anni), Emma Buscarini all’esordio con il proprio cane India (border collie che ha compiuto i 18 mesi il giorno prima della gara) ha rotto subito gli indugi con una partenza decisa ed un ritmo in progressione. Ha corso il km di gara in 2’55’’76 e si aggiudica la medaglia d’oro. Emma viene anche premiata come migliore atleta giovanile. “Correre nella splendida cornice del Centro Militare Veterinario di Grossetto è stata una grande emozione. Siamo stati accompagnati con grande professionalità dal corpo militare dell’esercito in tutte le tappe della gara. Il percorso velocissimo è stato un ottimo test in previsione dei mondiali di novembre a Padubice (Repubblica Ceca). Sono molto contenta della prestazione del nuovo binomio Emma&India, hanno saputo interpretare egregiamente sia la distanza che il percorso”, dichiara la Coach Paola Carinato del Team Canicross San Marino.

Comunicato stampa

Canicross San Marino

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: