Canicross San Marino sugli scudi alla 3° Romagna Race 2024

Domenica, 8 dicembre, si è svolta la 3° Romagna Race 2024 nella Pineta di Milano Marittima. Oltre 143 binomi in provenienza da tutta Italia, si sono sfidati sotto una pioggia battente e con temperatura gelida. La squadra di Canicross San Marino ha brillato nelle varie categorie. Carolina Rossi, assieme ad Icy, all’esordio nella disciplina, non si è fatta impressionare dal percorso di 4 km. La diciasettenne sammarinese ha adottato fin da subito un passo costante, gestendo con maestria l’esperto border collie e si aggiudica la medaglia d’oro con il tempo finale di 19’55’’. Segue nella categoria Young girl, la tredicenne Emma Buscarini che, sul percorso di 2.2km, vince la sua gara assieme ad icy. Stessa distanza per le esordienti, categoria riservata agli atleti alla loro prima esperienza agonistica : Adele Mularoni con il suo setter Mimmo primeggiano con il tempo di 7’44’’, seguono a 10 secondi la compagna di squadra Sofia Vandi con la pointer Arya. Nelle giovanissime, Grace Buscarini (7 anni) corre con Asso e la guida Michele. Corre il tracciato di 1.1 km in 4’38’’ e sale sul terzo gradino del podio. Nella categoria adapted, Ruggero Marchetti corre con il proprio cane Lucky e la guida Denis Cestaro e vince. Sara Valentini corre con Asso e la guida Michele Buscarini e si aggiudica la medaglia d’argento, davanti alla compagna di squadra Barbara De Biagi che corre con Bo e la guida Silvia Serugeri. Soddisfatta la Coach Paola Carinato, dichiara : “ E’ una squadra giovane che stà crescendo di gara in gara. L’intesa con il cane è fondamentale per ottenere questi risultati. E per questo motivo, ringrazio le guide che si dedicano a far crescere gli atleti, sia delle categorie giovanili che adapted”.

c.s. San Marino Athletics Academy