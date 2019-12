Carol Michelotti brilla ai nazionali FGI. L’atleta della Mya Gym si distingue alla finale nazionale Gold

Carol Michelotti brilla ai nazionali FGI. L’atleta della Mya Gym si distingue alla finale nazionale Gold.

Fine settimana impegnativo per la lunga trasferta che ha portato l’atleta Carol Michelotti e la tecnica Serena Sergiani a Catania, dove si è svolta la finale nazionale FGI Gold della categoria Allieve. Carol ha gareggiato nella categoria Allieve 1° anno, dove si confrontata con le migliori 15 atlete italiane, ha eseguito 3 esercizi, uno al corpo libero uno con la palla e uno con la fune. Carol ha messo in pedana tutta la sua grinta e determinazione che le ha permesso di arrivare a questa finale, dimostrando il suo valore senza timore reverenziale per le avversarie; anche perchè si presentava all’appuntamento come campionessa regionale e tra le migliori della gara interregionale. Con tutta la sua grinta, ha dimostrato il livello raggiunto della sua preparazione; nonostante qualche piccolo errore di troppo, ha conquistato ottimi punteggi in ogni singolo esercizio e termina nella classifica finale al 5° posto assoluto su 16 atlete. Lo staff tecnico e la società si ritengono orgogliosi e soddisfatti dell’ottima prestazione e del risultato ottenuto da Carol. Impegni che non si concludono con questa gara, perchè già il prossimo fine settimana Carol Michelotti insieme alle atlete Gloria Ambrogiani ed Emma Guida sono state convocate dalla Federazione Ginnastica Sammarinese per rappresentarla nel torneo internazionale “30. NEW YEAR CUP MOSTE 2019” che si disputera a Lubiana in Slovenia. Poi nel fine settimana successivo altro impegno nazionale, dove Anna Tamagnini si è qualificata alla finale del campionato FGI Gold categoria Junior3 che si disputerà a Nocera Inferiore sabato 14 dicembre. Infine domenica 15 dicembre andrà in scena il tradizionale saggio della società al Multieventi Sport Domus con tutte le sue atlete.

Comunicato stampa

Mya Gym

I più letti della settimana: