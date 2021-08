CdS: San Marino Baseball sul tetto d'Italia

Le grandi soddisfazioni per lo sport sammarinese nel 2021 non finiscono. Straordinaria prova della San Marino Baseball guidato da Doriano Bindi che s’impone 12-3 su Bologna e conquista il Campionato Italiano di baseball. Per San Marino è il quinto scudetto della sua storia. Alla società, ai tecnici, ai calciatori le congratulazioni del Segretario di Stato per lo Sport. Teodoro Lonfernini (Segretario di Stato per lo Sport): “La squadra ha lottato, gioito e ci ha esaltato, un gruppo animato da un forte senso di appartenenza e coesione. Oggi come alcune settimana fa, dopo le medaglie Olimpiche vinte dai nostri atleti, siamo qui a festeggiare un’altra vittoria di grande prestigio che ci riempie il cuore di emozione e ci fa sentire ancora più orgogliosi di essere sammarinesi”.

Cs Congresso di Stato