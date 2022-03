Ceccaroni e Leardini all’Open spagnolo 2022 (g-2). Crescentini al Campionato italiano Junior C.N. 2022

Doppio appuntamento per gli atleti del team bianco azzurro nel prossimo fine settimana 1-3 Aprile 2022. Infatti saranno due i grandi eventi (uno internazionale e l’altro nazionale italiano) che si celebreranno in contemporanea: la XIX^ edizione del Taekwondo Open International di Spagna ad Alicante (SP), mentre a Fondi (LT) si svolgerà il Campionato Italiano 2022, riservato alle cinture nere Junior. Due i ragazzi in gara che scenderanno per il combattimento sul tatami iberico di La Nucia, per una gara G-2 (che prevede quindi 20 punti in palio per il vincitore ed a scalare per i posti a seguire): Michele Ceccaroni (fresco 4° dan nella categoria -68 kg.) n. 90 del ranking mondiale e Daniele Leardini (1° dan nella -87 kg) che saranno accompagnati, come sempre, sull’ottagono di gara dal Maestro e Coach Nazionale Secondo Bernardi (neo promosso 6° dan). Un torneo difficile e nello stesso tempo prestigioso, al quale si sono iscritti i migliori atleti di mezza Europa e che potrà garantire, ai nostri atleti, i giusti stimoli in vista degli imminenti impegni dell’anno in corso. A tutto questo dobbiamo aggiungere il Maestro Giovanni Ugolini, anch’egli neo promosso 6° dan e responsabile del settore giovanile, che, sempre in questo primo week end di aprile, sarà all’angolo del diciassettenne Stefano Crescentini (1° dan -73 kg.), impegnato in una gara dove sono iscritte le migliori cinture nere junior d’Italia, fra i quali molti nazionali. Queste sfide, a cui partecipano i nostri atleti, sono certamente la giusta introduzione alle altre gare previste nel 2022 che prevedono: il 1° Campionato Europeo dei Piccoli Stati qui a San Marino (presenti 12 Nazioni) a metà giugno, poi i XIX^ Giochi del Mediterraneo ad Orano (Algeria) a luglio ed infine i Campionati Mondiali di Wuxi (Cina), probabilmente ad ottobre. Dopo gli esami riservati alle cinture nere di due settimane fa, che hanno sottolineato il notevole progresso della scuola (dojang) sammarinese per i risultati raggiunti, ecco ora due gare di combattimento che metteranno a confronto i nostri agonisti con i migliori atleti nazionali italiani ed internazionali, con l’unico scopo di ben figurare e crescere costantemente in questa splendida Arte Marziale e Sport Olimpico.

c.s. Taekwondo San Marino

