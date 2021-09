Ceccaroni - Leardini - Tentoni In Albania al Tirana Open 2021

Riprendono finalmente le gare per il team sammarinese di Taekwondo dopo la pausa estiva, proprio nella sede che lo ha visto trionfare al 6° Tirana Trophy 2021 in Albania dei 26-27 giugno scorsi con 5 medaglie di cui 1 oro, 1 argento, 3 bronzi e 1 Coppa per il terzo posto di squadra fra i Senior. Questa volta, però, è solo una parte della squadra nazionale bianco-azzurra, con alcuni dei suoi ragazzi più rappresentativi, che ritorna in trasferta nel paese delle Aquile, partecipando al Tirana Taekwondo Open 2021 (G-1) dei prossimi 02 e 03 ottobre. Per i combattimenti saranno seguiti, come sempre dall’angolo, dal Maestro Secondo Bernardi (5° dan), Coach della Nazionale, il capitano Michele Ceccaroni (3° dan -68 kg.), l’altro Senior Daniele Leardini (1° dan -80kg.) e una delle grandi promesse fra i cadetti, Achille Tentoni (1° kup -41 kg.). Si tratta di una competizione G-1, quindi difficile e con tutte le sue incognite, che però può dimostrare quanto già valgano i nostri ragazzi anche in campo internazionale. Gli ultimi riscontri ce lo dimostrano, anche se dovranno affrontare i migliori fra gli atleti europei, che sono oltre 700, iscritti per questo Open. Nonostante la pandemia da Covid-19 abbia stravolto la prima parte dell’anno, il Club Taekwondo San Marino ha sempre continuato la preparazione del suo National Team, lavorando instancabilmente con tutta la squadra, con l’obiettivo dei Campionati Mondiali di Wuxi (Cina), posticipati al 2022, per nuove situazioni pandemiche, presenti in Oriente. Inoltre, entro fine anno, nella nostra palestra Taraflex Verde, messa a disposizione dal CONS presso la Sport Domus a Serravalle, sono previsti anche gli esami di passaggio al grado superiore per le tutte le cinture nere, poiché, nella disciplina olimpica del Taekwondo, anche i Maestri devono continuamente aggiornarsi, allenarsi ed evolversi per poter continuare ad insegnare agli allievi. È una crescita continua per tutti, Maestri ed atleti del Club, sempre con l’ausilio di CONS e Fesam attenti allo sviluppo, in vista nei prossimi appuntamenti e ricordiamo inoltre che, dopo Sport in Fiera 2021, dove abbiamo ottenuto un grande successo, sono riprese tutte le attività per piccoli, grandi, amatori ed agonisti anche nella seconda sede di Fonte dell’Ovo.

