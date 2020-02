Ceccaroni - Maiani - Leardini allo Slovenia Open 2020

Ceccaroni - Maiani - Leardini allo Slovenia Open 2020.

Seconda uscita stagionale e prima internazionale 2020 per il team del Taekwondo bianco-azzurro, ancora seguito sul tatami dal Coach nazionale Maestro Secondo Bernardi (5° dan). Dopo la bella prova di squadra di fine gennaio, a Busto Arsizio (VA), all’Insubria Cup 2020 di combattimento, che ha portato al medagliere altri 3 bronzi da parte dei giovanissimi, ora è giunto il momento, per la nazionale maggiore, della prima sfida internazionale dell’anno: lo Slovenia Open 2020 di Lubiana del 22-23 febbraio. L’intento è quello di ottenere altri punti preziosi nel ranking mondiale ed inoltre cercare di aumentare la già rilevante collezione di medaglie che vanta il Club con i suoi 217 trofei complessivi (64 ori - 69 argenti e 84 bronzi) e 2 coppe di squadra. Per questo scenderanno sull’ottagono di gara i tre Senior: Michele Ceccaroni (c.n. 3° dan -68 kg.), Francesco Maiani (3° dan -74 kg.) e Daniele Leardini (1° dan -80 kg.). Conquistare un miglior punteggio e, nella ricorrenza del trentennale di fondazione del Club, dopo Mondiali, Europei, Universiadi, Giochi del Mediterraneo, Open Internazionali e tante gare Italiane di prestigio, riuscire a schierare Michele Ceccaroni (ora 90° nella classifica mondiale di categoria) ai XXXII^ Giochi Olimpici di Tokyo 2020, sarebbe veramente il massimo traguardo. Però, prima di riuscire a raggiungere questo obiettivo veramente entusiasmante per tutto lo sport sammarinese, il nostro team desidera essere protagonista anche in altri tornei, nazionali ed internazionali, che sono in programma nel corso dell’anno, soprattutto in quello di casa che si svolgerà, a fine giugno a Serravalle presso la Sport Domus: il I° Campionato Europeo per i Piccoli Stati, già in via di realizzazione. Alla gara in terra slovena seguirà, nel fine settimana successivo, l’Open Interregionale FITA Marche di combattimento ad Ancona, al quale saranno sicuramente protagonisti i nostri 10 componenti, grandi e piccoli, del Club, questa volta assistiti all’angolo dal Presidente e Responsabile del settore giovanile Maestro Giovanni Ugolini (5° dan). Tutto il Taekwondo San Marino con i suoi Maestri ed Allievi, assieme all’aiuto fondamentale del CONS e della FESAM, stanno lavorando alacremente per ottenere questi prestigiosi traguardi. Si ricorda altresì che il nostro, è l’unico Club sammarinese riconosciuto dalla Federazione Mondiale W.T. (World Taekwondo) dove si può apprendere questa meravigliosa arte marziale, nelle sue due sedi di San Marino Città (Palestra Scuole Medie a Fonte dell’Ovo) e di Serravalle (Palestra Taraflex Verde) presso la Sport Domus. Giovanni UGOLINI (Presidente T.S.M.)



I più letti della settimana: