Censoni operato alla mano sinistra: in settimana già in campo

È stato operato domenica mattina Luca Censoni, che in occasione di una sessione di allenamento - venerdì scorso - aveva subito un trauma alla mano sinistra, con conseguente rottura dello scafoide. Affidato al gruppo degli ortopedici del modulo di Ortopedia e Traumatologia dello Sport dell’equipe del Direttore dell’UOC Ortopedia dell’ISS - il Dott. Lorenzo Ponziani -, l’ultimo capitano dell’Under 21 di San Marino è stato immediatamente trattato ed operato con successo, al fine di tornare ad allenarsi già nel corso di questa settimana. Diversamente sarebbe andato incontro ad uno stop di circa due mesi. Il centrocampista biancoazzurro, recentemente convocato dal CT Franco Varrella in occasione delle sfide a Cipro e Scozia, dunque, è stato riconsegnato alla piena attività in tempi record.

Comunicato stampa

FSGC