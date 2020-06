Centro estivo Biancoazzurri: informazioni utili

È pronto a debuttare nell’estate sammarinese il primo Centro Estivo Biancoazzurri, aperto a bambini e bambini nati tra il 2007 ed il 2014 dal lunedì al venerdì nel periodo 29 giugno-28 agosto 2020. L’età e la composizione dei piccoli gruppi varieranno in base al numero delle iscrizioni nei vari turni, mentre sono già certi gli impianti che ospiteranno le attività: i punti di riferimento, in tal senso, sono lo stadio Ezio Conti di Dogana e lo stadio di Montecchio. Settimane all’insegna dello sport all’aria aperta, con adeguate zone d’ombra gestite dallo staff in totale sicurezza. La giornata tipo al centro estivo Biancoazzurri

ORARIO ATTIVITÁ

7:30 Ingresso anticipato (previa richiesta)

8:00 – 9:00 Accoglienza scaglionata ogni 15 minuti negli appositi spazi e gazebo

9:00 Presentazione della giornata e inizio dell’attività sportiva

10:30 Merenda (non compresa, da portare al sacco)

11:00 Laboratori creativi

12:30 – 13:00 Uscita

COSTO ed ISCRIZIONE

Al fine di confermare l’adesione e l’iscrizione al centro estivo Biancoazzurri è necessario compilare i moduli reperibili sul sito della Federcalcio (www.fsgc.sm/centro-estivo-biancoazzurri-costi-ed-iscrizione/) e consegnarli in Segreteria Federale presso la Casa del Calcio (strada di Montecchio, 17 – Città di San Marino) a partire da giovedì 18 giugno e comunque entro e non oltre il mercoledì antecedente al turno scelto. Al momento dell’iscrizione è richiesto il saldo della quota di partecipazione. La Segreteria Federale è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì nelle fasce orarie 10:00-12:00 e 16:00-19:00. Nel rispetto delle norme sanitarie vigenti è opportuno accedere alla struttura della Casa del Calcio uno alla volta.

QUOTE di PARTECIPAZIONE TURNI QUOTA 1 settimana € 80,00 2 settimane € 140,00 3 settimane € 195,00 4 settimane € 240,00 In caso di iscrizione di più membri della stessa famiglia, si applica lo sconto del 10% sulla quota di iscrizione del secondo/a fratello/sorella. Nella quota di partecipazione sono compresi copertura assicurativa e kit di abbigliamento del centro estivo Bianco Azzurri. Non è compresa la merenda, che sarà da portare al sacco.

Per qualunque ulteriore informazione, si prega di contattare il Responsabile del centro estivo Bianco Azzurri: Francesca, 3343379388. FSGC | Ufficio Stampa