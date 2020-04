Challenger Atp e San Marino Beach Tennis Mastercup cancellati dal calendario 2020

La Federazione Sammarinese Tennis, considerata l’incertezza che regna attorno al mondo sportivo a causa degli effetti dell’epidemia a livello globale da Covid-19, si è vista costretta, a malincuore, a dover cancellare dal calendario 2020 il Challenger Atp di San Marino, che sarebbe dovuto tornare a inizio agosto, a distanza di sei anni dall’ultima edizione disputata. “Quest’anno che eravamo riusciti a trovare le risorse per ripresentare un torneo all’altezza delle edizioni passate, a malincuore, ci vediamo costretti a dover rinunciare all’evento – spiega il presidente federale Christian Forcellini -. Non ci sono le condizioni per disputare i grandi eventi, figuriamoci per un torneo che deve ripartire dopo anni di assenza. La nostra manifestazione prevede una preparazione molto articolata, che non è possibile allestire in poco tempo. E’ impossibile, per la situazione attuale, mettere in piedi un evento internazionale di tale portata sia dal punto di vista logistico organizzativo che di fattibilità, ma soprattutto economico. La cancellazione è inevitabile per quest’anno. Ovviamente proveremo a riproporlo a calendario già dal 2021 se le condizioni lo permetteranno, ma ad oggi, essendoci tante incognite legate al futuro, si fa fatica a fare ogni tipo di previsione. Dovremo decifrare la situazione nei prossimi mesi e confrontarci con la Segreteria di Stato per valutare al meglio le opportunità e le sinergie che riusciremo a mettere in campo una volta superata questa emergenza. Il nostro Paese sta affrontando una battaglia senza proporzioni contro questo nemico invisibile ed è giusto in questa fase concentrare gli sforzi e tutte le risorse per uscirne quanto prima nel migliore dei modi e tornare alla normalità attraverso una ripartenza sostenibile ed in sicurezza. Purtroppo, anche la nostra Federazione è vittima di questa situazione inaspettata, che ha colpito tutto il mondo. La chiusura del nostro Centro Tennis da oltre due mesi e la sospensione di tutte le attività, hanno avuto ripercussioni economiche drammatiche sulle casse federali e questo comporterà inevitabilmente anche una revisione di tutti gli accordi in essere e una riprogrammazione di tutte le attività” . Per le stesse ragioni, sentito il riferimento dell’Associazione Beach Tennis San Marino, si è deciso di cancellare l’edizione 2020 della San Marino Beach Tennis Master Cup, torneo che da due anni si svolge a inizio novembre e organizzato in collaborazione con la stessa Associazione. “Un evento – spiega Forcellini – che da subito ha registrato un bel successo per la qualità di giocatori al via, l’ottima organizzazione e l’indubbia bellezza della struttura che lo ospita. Capiamo bene, però, i dubbi e le preoccupazioni degli organizzatori, dovuti in parte anche ad un calendario che non si sa bene come verrà ridisegnato”. Restano al momento confermati, invece, i tornei giovanili San Marino Junior Open e San Marino Junior Cup in programma a fine luglio e ad agosto. “In questo caso – conclude Forcellini – ci rimettiamo alle decisioni che verranno prese dalla ITF e dalla Tennis Europe circa il calendario internazionale che, ad oggi, è sospeso fino al 13 luglio”.