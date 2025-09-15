TV LIVE ·
15 set 2025
Champions League di tiro a volo, Perilli e Tonini vincono nel Trap doppio

Non smette di stupire il tiro a volo sammarinese, protagonista durante la Champions League, svoltasi in Spagna, a Madrid. Accompagnate dal tecnico federale Luca Di Mari, le sammarinesi Alessandra Perilli e Martina Tonini hanno trionfato. Sono arrivate fino alla finale nel trap doppio, battendo in finale per 6-3 la coppia padrona di casa formata da Beatriz Martinez e Irene Del Rey. In semifinale Perilli e Tonini avevano avuto la meglio sulla Turchia per 6-2. Le due titane hanno avuto anche un ottimo cammino nell’individuale classificandosi con il primo punteggio per la finale, Alessandra Perilli con 30 punti e Martina Tonini con 22. Perilli in finale ha ottenuto la medaglia di bronzo. Tonini è arrivata quarta in un contesto internazionale che la proietta con fiducia verso le prossime sfide. “Siamo molto contente del risultato ottenuto, specialmente Martina che era alla prima gara su questo palcoscenico - ha dichiarato Alessandra Perilli -. È stata una gara particolare perché il nuovo format prevede scontri diretti a un colpo e quindi molta concentrazione a livello mentale”.

