Champions League: il Tre Fiori cede di misura al Larne, qualificazione ancora aperta Ritorno in Irlanda del Nord martedì 14 luglio alle ore 21.00

Champions League: il Tre Fiori cede di misura al Larne, qualificazione ancora aperta Ritorno in Irlanda del Nord martedì 14 luglio alle ore 21.00.

Il Tre Fiori ha inaugurato il cammino nella UEFA Champions League 2026/2027 davanti ai 672 tifosi del San Marino Stadium lasciando aperto il discorso qualificazione. Contro un avversario di assoluto livello come il Larne, campione dell’Irlanda del Nord tre volte nelle ultime 4 stagioni, i gialloblù di Fiorentino hanno perso di misura (0-1) per la rete realizzata allo scadere del primo tempo da Matthew Lusty. Il Tre Fiori, cresciuto con il passare dei minuti, ha disputato una gara di sostanza e personalità, dimostrando di poter mettere in difficoltà gli avversari e di avere tutte le carte in regola per giocarsi le proprie chance nel match di ritorno in Irlanda del Nord in programma martedì 14 luglio, ore 21.00. La formazione gialloblù ha saputo interpretare la partita con ordine, contenendo per lunghi tratti la fisicità e la qualità degli ospiti. Nel primo tempo il Larne ha costruito le occasioni migliori, trovando il vantaggio al 45’ sugli sviluppi di un cross finalizzato da Lusty da distanza ravvicinata. Prima dell’intervallo, il Tre Fiori si era comunque già reso pericoloso con D’Addario, che non era riuscito a concludere nel migliore dei modi a pochi passi dalla porta di Ferguson. Nella ripresa la squadra di mister Girolomoni è rientrata in campo con maggiore personalità, aumentando intensità e pressione. D’Addario ha creato un’altra importante opportunità, mentre gli ingressi dalla panchina hanno dato nuova energia alla manovra offensiva. Il Larne ha anche trovato il raddoppio in contropiede (77’), ma la rete è stata annullata dopo l’intervento del VAR per un fallo nell’azione che l’aveva originata. Nel finale il Tre Fiori ha cercato con coraggio il pareggio, andando vicino al gol con Manara e mantenendo viva la contesa fino all’ultimo, mentre in pieno recupero una decisiva chiusura difensiva ha evitato il possibile 0-2, lasciando invariato un passivo minimo che mantiene aperte le speranze di qualificazione. Al termine della gara, il tecnico Danilo Girolomoni ha commentato: “Credo che i ragazzi abbiano disputato una buona prestazione in questi primi 90 minuti, acquisendo sempre maggiore consapevolezza dei propri mezzi nel corso della gara. Avremmo dovuto essere più efficaci, soprattutto nella gestione del possesso, ma la qualificazione è ancora tutta da giocare. Il Larne ha dimostrato di essere una squadra non solo molto fisica, ma anche dotata di buone qualità tecniche. Da parte nostra, però, abbiamo risposto con un’organizzazione tattica importante e, una volta colmato il divario fisico emerso nella prima frazione, nella ripresa la gara è stata decisamente più equilibrata”. Sulla stessa linea anche il portiere Michele Nardi: "Al di là del risultato, che lascia comunque aperto il discorso qualificazione in vista della gara di ritorno, sono soddisfatto della prestazione della squadra. Sapevamo che ci avrebbe atteso una partita molto impegnativa dal punto di vista fisico e il campo lo ha confermato, soprattutto nel primo tempo. Nonostante questo, siamo riusciti a tenere bene il campo e a creare anche alcune interessanti occasioni in ripartenza, che avremmo dovuto sfruttare meglio. Al ritorno dovremo prestare ancora più attenzione ai dettagli, perché saranno proprio quelli a fare la differenza”.





IL TABELLINO DI GARA TRE FIORI-LARNE 0-1 (0-1) TRE FIORI (3-4-1-2): Nardi; Syku, Rea (18’ st Pesaresi), Sirri; D’Addario (12’ st Ponticelli), Bertani, Sami, Mengucci (11’ st Sancisi); Benedettini (33’ st Dolcini); Bernardi (33’ st Manara), Prandelli. A disp.: Castagnoli, Berardi, Censoni, Terenzi, Ben Kacem. All.: Girolomoni. LARNE (3-5-2): Ferguson; Ridley, McClelland (1’ st Magee), Donnelly; Graham (43’ st Simpson), Cosgrove, Bent, Gallagher, Doherty (18’ st McEneff); Lusty (33’ st O’Hara), Gibson (18’ st Ukek). A disp.: D. Graham, Wallace, Millar, Randall, Sloan, McKendry. All.: Haveron. Arbitro: Gasparyan (Armenia). Marcatori: 45’ pt Lusty. Ammoniti: Graham, McClelland (L), Prandelli (TF); ammonito anche l’allenatore Girolomoni per proteste. Recupero: 1’ pt; 5’ st. Spettatori: 672.



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