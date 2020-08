TENNIS Chapman trionfa a Morciano. La squadra Under 14 è vice campione regionale

Chapman trionfa a Morciano. La squadra Under 14 è vice campione regionale.

Si è fermata ad un passo dal titolo regionale la squadra femminile sammarinese impegnata nel campionato a squadre Under 14. La formazione capitanata da Francesca Bernardi e formata da Talita Giardi, Silivia Alletti, Emma Pelliccioni e Sara Totorizzo ha ceduto 2-1 al Tc Parma. Decisivo il doppio, perso 6-4 7-6 dalle titane, dopo che la Giardi aveva ceduto 6-0 6-2 il suo singolo e la Alletti si era aggiudicata la vittoria 6-3 6-2. Le biancazzurre sono dunque vice campionesse regionali. A Morciano di Romagna è arrivato il secondo successo in altrettanti tornei disputati per Jack Langley Chapman, il tennista australiano che si allena a San Marino nella Scuola Federale diretta da Stefano Galvani. Dopo il successo ottenuto un paio di settimane fa a Cantiano, Chapman si è aggiudicato ieri sera la vittoria nel 4° Torneo d’Estate CIS di terza categoria. Senza storia la finale, vinta con un doppio 6-0 dall’australiano, che porta a 12 match vinti e zero sconfitte il suo personale score da quando si è trasferito a San Marino. “Reduce dalla vittoria di Cantiano, uno dei miei principali obiettivi per questo torneo era quello di gestire le mie aspettative e rimanere concentrato – commenta -. Volevo sicuramente ottenere lo stesso risultato, ma concentrarmi su ogni singola sfida mi ha aiutato ad affrontare avversari che erano venuti con il mio stesso obiettivo.



Fortunatamente il mio team ha molta esperienza e mi è stato di grande aiuto in questi ultimi 10 giorni, con ogni membro che ha avuto un ruolo fondamentale nel mio successo. Marco Martino mi tiene in forma ed è stato fondamentale per aiutarmi a superare rapidamente una tensione ai polpacci all'inizio del torneo; Stefano Galvani continua a guidarmi e mi ha aiutato a gestire il mio stile di gioco e a trovare un equilibrio sostenibile tra potere e controllo. Dietro le quinte, Mahena Abbati e Christian Forcellini hanno messo ore di lavoro per aiutarmi a ottenere visti e alloggi, così che io possa avere l'opportuni tà di allenarmi in questo bellissimo paese in strutture così straordinarie. Io ho vinto il torneo, ma c’è una grande squadra della FST alle mie spalle che mi ha aiutato ad arrivare fin qui. Devo dire grazie a tutti loro". Giovedì sera, invece, la 3.3 Giorgia Bendettini si è aggiudicata il titolo femminile nell’Open Envikem, torneo di Terza Categoria andato in scena sui campi del Ct Cicconetti, . La sammarinese, impegnata nell’ultimo atto del torneo contro l’emiliana Alessia Eberini (3.1), si è aggiudicata vittoria e titolo imponendosi con un doppio 6-3 6-3.

