Chiara Bonnie Barone è il nuovo presidente di AWS – Associazione Wrestling San Marino

Chiara Bonnie Barone è il nuovo presidente di AWS – Associazione Wrestling San Marino.

AWS, elegge un nuovo presidente. A seguito delle dimissioni del veterano del ring Massimiliano “El Gordo” Toni, avvenute il 21 agosto, il direttivo della prima federazione di wrestling della Repubblica di San Marino ha votato per il nuovo talento che ricoprirà la sua carica più alta a partire dal giorno 22 agosto 2023. Da oggi il wrestling sammarinese adotta un volto nuovo e, soprattutto, femminile: quello di Chiara “Bonnie” Barone, Atleta e artista poliedrica è Imprenditore e Musicista . scritta alla federazione FederKombat è stata proprietaria della palestra Red Lion sport e fitness di Trezzano sul naviglio (Milano) oltre ad occuparsi della salute delle persone e alla gestione ha frequentato tutta la vita corsi sportivi di vari i tipi, dal pattinaggio alle arti marziali .. lo sport come la musica l’hanno accompagnata per tutta la sua vita ! Dopo varie esperienze con artisti, musicisti in concerti live , radio e tv ed eventi “Bonnie” attualmente è impegnata anche nelle sue attività all’estero come imprenditore, Ha comunque accolto con gioia la Nostra proposta, e ha deciso fortemente, con grande entusiasmo, di sostenere il Nostro Club AWS e di rinnovarne l’immagine ! portando aria di novità e vento di nuove idee ! Pronta alla sfida augura a tutti un anno pieno di grandi sfide !! AWS – Associazione Wrestling San Marino augura il meglio all’ex presidente Massimiliano Toni e si prepara a un futuro di crescita e grande dinamismo sotto la direzione esperta ed energica di Chiara Bonnie Barone. Il prossimo spettacolo AWS, Vincere o Morire, si terrà sabato 9 settembre presso la polisportiva Union 81 in Via Tincani e Martelli a Portile (MO) alle ore 19.30.

c.s. AWS – Associazione Wrestling San Marino

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: