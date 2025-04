Chiarabini e Lepri in Polonia per la UEFA Grassroots Conference 2024

Si è svolta dall’8 al 10 pprile a Sopot, in Polonia, la 14° UEFA Grassroots Conference, evento triennale dove si incontrano i Responsabili delle 55 Federcalcio europee affiliate, per fare il punto sull'evoluzione dell’attività Grassroots e le sue prospettive. Per San Marino erano presenti Carlo Chiarabini ( Grassroots Manager) e Fabio Lepri (Disability Football Manager). Una tre giorni densa di approfondimenti sulle tematiche ritenute prioritarie e sulle quali le Federazioni saranno chiamate a lavorare nei prossimi anni, per garantire la massima diffusione della pratica del calcio a tutti i livelli. Premiate anche tutte le Federazioni per aver raggiunto l'obiettivo indicato dalla Grassroots Charter, che consisteva nella stesura di piano quadriennale di sviluppo, suddiviso in sei distinte aree. Presentate, infine, alcune novità in termini di riorganizzazione del Settore di Sviluppo Tecnico UEFA, che saranno condivise con le singole federazioni nei prossimi mesi.

C.s. FSGC

