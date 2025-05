Chiuso il Congresso a Rabat, appuntamento a Losanna

Dopo quattro giorni di lavori si è concluso l’87’ Congresso della Associazione Internazionale della Stampa Sportiva a Rabat. I delegati dei paesi aderenti alla AIPS si sono confrontati su temi come l’Intelligenza Artificiale, il giornalismo investigativo, la parità di genere nello sport. Tra i principali esponenti intervenuti, i rappresentanti di CIO e UEFA. Molto interessante la visita al centro tecnico delle Federazione Calcio del Marocco, una struttura all’avanguardia con 11 campi di gioco, palazzetto Futsal e centro medico. I delegati presenti in Marocco sono stati chiamati anche a decidere sulla sede del prossimo congresso che coinciderà con la chiusura del mandato del Comitato Esecutivo e il rinnovo delle cariche. La scelta era tra Losanna e Sejong in Corea del Sud, la città svizzera è stata la più votata dal Congresso. A rappresentare San Marino nel Congresso in Marocco il presidente della Associazione Sammarinese Stampa Sportiva Elia Gorini e il delegato Giacomo Scarponi. ”Per la ASSS un’ulteriore occasione di crescita – ha ricordato Elia Gorini – in quella che è la fase di crescita della nostra piccola associazione. Anche nel congresso di Rabat è stato ricordata l’iniziativa del francobollo celebrativo del centenario di AIPS emesso da Poste San Marino, a conferma che la nostra iniziativa era stata vincente. Ci proiettiamo verso nuovi impegni e sfide con il sogno di veder crescere sempre di più la categoria dei giornalisti sportivi sammarinesi”.

