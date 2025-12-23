Chiusura di stagione per le attività subacquee con i campioni biancazzurri

La Federazione Sammarinese Attività Subacquee si è ritrovata per un momento cordiale per celebrare un’altra annata caratterizzata da tante soddisfazioni. In apertura di serata il presidente federale, Leonardo Sansovini, ha fatto il punto sulle tante gare effettuate in questo 2025: “Il bilancio della stagione è sicuramente positivo, 27 gare nazionali ed internazionali tra nuoto pinnato, apnea, tiro sub e fotografia subacquea in cui abbiamo portato a casa diversi titoli italiani e podi - prosegue - Le soddisfazioni sono proseguite anche in campo internazionale con il quarto posto ai World Game in Cina nell’apnea e i podi dalla Nevera Cup in Croazia. Importante anche l’organizzazioni di manifestazioni agonistiche in territorio, il corso di minisub e nuove discipline inserite all’interno della Federazione”. La cena è stata il momento per celebrare i campioni biancazzurri nelle varie specialità. Iniziando dall’apnea Daniele Mazza ha trionfato per il 2025, seguito da Luca Ronconi e Giacomo Lucidi. Premiati anche gli atleti che hanno partecipato al “Memorial Roberto Scarpato” di fotografia subacquea, vinto da Paolo Masini e podio completato da Fabrizio Giacomoni e Patrizio Giordani. Grande spazio riservato al nuoto pinnato, la Nazionale che ha partecipato agli Europei in Polonia composta da Sofia Fratti, Emma Bollini, Camilla Sansovini e Federico Fabbri ha ricevuto un riconoscimento per i risultati ottenuti. In campo nazionale Luigi Renzi ha avuto la meglio su Alessandro Ceci e Samuele Michelotti, nel femminile successo diElisabetta Brasey, seguita al secondo posto da Elena Laglia e al terzo da Sofia Fratti. Durante la serata sono stati consegnati i brevetti ai nuovi istruttori che hanno conseguito l’abilitazione ed è stata consegnata una targa a Fabio Fabbri, storico collaboratore della Federazione. Spazio anche a un momento di cordoglio con il ricordo dell’istruttore Roberto Scarpato, venuto a mancare prematuramente, per cui è stata consegnata una targa in memoria al figlio Diego. Presente anche il reparto di Protezione Civile di Bellaria Igea Marina con il presidente Lauro Stambazzi, che ha confermato gli ottimi rapporti con la Federazione e relazionato sull’attività di quest’anno. A conferma di questo, l’istruttore sammarinese Andrea Garavini è entrato nel Consiglio Direttivo della Protezione Civile.

C.s. - Federazione Sammarinese Attività Subacquee

