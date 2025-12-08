Christmas Run: tutti di corsa per le vie di Serravalle

Sabato, 6 dicembre, il Castello di Serravalle è stato lo scenario della terza edizione della Christmas Run organizzata dalla San Marino Athletics Academy con il patrocinio della Giunta di Serravalle e della Segreteria di Stato allo sport. Una corsa a perdifiato per le vie del centro di Serravalle all’insegna dell’inclusione e con il numeroso pubblico ad applaudire i concorrenti. I giovanissimi in provenienza da tutta San Marino si sono sfidati nelle varie categorie. Erano presenti anche gli atleti della Federazione Sport Speciali, i quali si sono sfidati sul percorso impegnativo seguiti dai rispettivi educatori. Ecco i vincitori:

Fatine ( 5-6 anni) : Caterina Tomassoni

Elfi ( 5-6 anni) : 1. Filippo Rastelli 2. Filippo Palmucci

Gnomi femmine (8-10 anni) : 1. Iorio Sofia 2. Manila Tomassoni 3. Teresa Tomassoni

Gnomi maschi (8-10 anni) : 1.Enzo Zani 2. Matteo Iorio 3. Liam De Lorenzi

Folletti: 1.John Nespola 2.Primo Nespola 3. David Nespola

Le Renne (11-13 anni) : 1.Leon Ceccarelli 2. Giacomo Righi 3. Luca Longhi

Orsetti : Nicolas Selva

E’ seguita la Dog Run con partenza dal Parco Laiala ed arrivo in Piazza Bertoldi. All’evento ha partecipato anche il vice campione mondiale di canicross Dino Nicassio, il quale dichiara “E’ stato un piacere onorare questo evento con il mio Ken. E non vedo l’ora di tornare a San Marino, in primavera, per correre di nuovo in questa splendida cornice”. Erano presenti anche i binomi sammarinesi vincitori di medaglia ai recenti Mondiali di Pardubice (Repubblica Ceca) : nella categoria parasport canicross Sara Valentini con Arya (oro) e Ruggero Marchetti con Lucky (oro), Paola Carinato con Icy in scooter (bronzo). Nella categoria young vince Emma Buscarini con India e nella categoria school vince Teresa Tomassoni con il suo fedele compagno a quattro zampe. La presenza di Babbo Natale e la merenda offerta hanno fatto da cornice ad un pomeriggio all’insegna della condivisione sportiva.

C.s. San Marino Athletics Academy SMAA










