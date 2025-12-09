Cireas 2025: a Zanotti e Gasperoni il tricolore di classe tra le 2000cc di RC5

I sammarinesi centrano il miglior piazzamento stagionale nell’assoluta chiudendo al 4’ posto, 2’ di Raggruppamento per soli 2 centesimi di distacco dal neo Campione Italiano di Raggruppamento RC5 Andrea Malucelli, e primi di Classe tra le 2000cc di RC5 dove collezionano l’undicesima vittoria consecutiva sulle 11 tappe tricolori disputate. Trasferta decisiva per l’equipaggio bianco azzurro, targato Scuderia Rovigo Corse, composto da Isaia Zanotti e Roberto Gasperoni su Fiat Ritmo Abarth 130TC quella di Castrovillari (Cosenza) per il Circuito Felice Nazzaro 2025, dodicesima e ultima tappa del Campionato Italiano Regolarità ACI Sport 2025. I biancoazzurri infatti, già matematicamente vincitori del tricolore 2025 di Classe da 1600cc a 2000cc di RC5, scendevano in Calabria per giocarsi anche il titolo nazionale di Raggruppamento nella generale di RC5. “Purtroppo questa volta la dea bendata non è stata dalla nostra parte” – racconta Zanotti – “anche in questa gara purtroppo abbiamo sprecato la possibilità di guadagnare importantissimi punti nella Power Stage Classic iniziale, punti che sarebbero stati fondamentali per tentare la stoccata finale su Andrea Malucelli. Il percorso molto tecnico e insidioso della prima metà di gara hanno reso le prove molto difficili e purtroppo ne abbiamo risentito non entrando subito in partita e commettendo qualche errore di troppo che non ci hanno permesso di essere incisivi sin da subito come avremmo voluto. Come se non bastasse, alla ripartenza dopo il controllo orario di metà gara, in un tratto di strada decisamente dissestata abbiamo picchiato il fondo della vettura rompendo lo scarico. Nonostante tutto non volevamo per nessun motivo mollare la presa su quello che per noi, ad inizio stagione, pareva un sogno quasi irraggiungibile. Da qual momento abbiamo iniziato una lenta ma inesorabile rimonta su Malucelli, recuperando terreno prova dopo prova ed arrivando sempre più vicini al sorpasso. Purtroppo però a fine gara, dopo ben 65 prove cronometrate, il nostro sogno si è infranto per un ritardo dal nostro diretto avversario di appena 2 centesimi di secondo, regalando cosi la vittoria a Malucelli-Bernuzzi ai quali faccio le mie più sincere congratulazioni. Nonostante tutto sono orgoglioso della nostra prestazione, nonostante i problemi e le difficoltà tecniche della gara non abbiamo mai smesso di lottare contro un avversario oggettivamente più forte di noi ed alla fine il distacco tra di noi è stato veramente irrisorio, probabilmente è mancata solo un pizzico di fortuna. Alla fine ci confermiamo, come per la stagione 2024, Campioni Italiani di Classe tra le 2000cc di RC5 con 11 primi posti su 11 gare disputate e Vicecampioni Italiani nella Generale di RC5 collezionando in questa stagione un quarto posto, un terzo posto, sette secondi posti e 2 vittorie.” – prosegue Zanotti – “Voglio ringraziare Diego Verza, Presidente di Rovigo Corse, e tutto il Direttivo della Scuderia per la fiducia che ci hanno concesso anche in questa stagione 2025. Ringrazio infinitamente anche Giustiniano Mazzucco per la cura maniacale nei confronti della nostra vettura che ci fa trovare sempre perfetta ed al massimo stato di efficienza. Un grazie particolare anche a Matteo Losito e Mario De Carli per il preziosissimo supporto durante tutta la stagione 2025.

