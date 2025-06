Cireas 2025, Associazione Regolaristi Sammarinesi: è doppietta per Zanotti e Gasperoni

Cireas 2025, Associazione Regolaristi Sammarinesi: è doppietta per Zanotti e Gasperoni.

Continua la striscia positiva in Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche ACI Sport 2025 per l’equipaggio sammarinese in forza alla Scuderia Rovigo Corse del Patron Diego Verza che chiude il 4’ Trofeo Classic Lago di Como (Como – CO), prova valida quale quarto appuntamento del Tricolore 2025 riservato alla regolarità, portando a casa una bellissima doppietta che li vede salire sul gradino più alto del podio sia della classifica di Classe RC5 da 1600cc a 2000cc sia della Classifica Generale riservata a tutte le vetture di RC5. Risultato che conferma nuovamente Isaia Zanotti, al suo fianco Roberto Gasperoni, su Fiat Ritmo Abarth 130TC, quale protagonista della stagione 2025. “Avendo saltato la tappa biellese, per motivi familiari, sapevamo di non poter sbagliare” – racconta Zanotti – “ma l’essere all’esordio a Como non ci ha certo agevolato il compito. Il caldo estremo e la lunga coda affrontata nel lungo trasferimento verso il controllo orario di metà gara, per via di un ingorgo causato dal traffico intenso sulle rive del lago, ci ha messo a dura prova fisicamente e purtroppo alla ripartenza delle prove ne ho pagato le conseguenze. Peccato perché fino a quel momento stavamo facendo una delle nostre migliori prestazioni di sempre. Fortunatamente siamo riusciti a ritrovare presto la lucidità necessaria a mantenere il distacco conquistato nei confronti dei nostri diretti avversari prima del piccolo momento di crisi, riuscendo così a finalizzare una splendida doppietta e portando a casa tanti punti preziosi ed importantissimi nella lotta per il titolo nazionale.

c.s. Associazione Regolaristi Sammarinesi

