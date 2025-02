Cireas 2025, ottimo inizio per Zanotti e Gasperoni

Inizio più che positivo in Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche ACI Sport 2025 che si è ufficialmente aperto a Garda (VR) nel recente fine settimana con la Coppa Giulietta e Romeo. L’equipaggio sammarinese vincitore del tricolore di classe nel 2024, in forza alla Scuderia Rovigo Corse del patron Diego Verza, chiude la prima tappa del tricolore 2025 conquistando il massimo dei punti per la classifiche di Classe RC5 da 1600cc a 2000cc Non tradisce le attese della vigilia il sammarinese Isaia Zanotti, al suo fianco Roberto Gasperoni, su Fiat Ritmo Abarth 130 TC, aggiudicandosi la seconda piazza assoluta nella classifica generale di RC5 e la vittoria nella Classe da 1600cc a 2000cc riservata alle vetture di RC5, un po’ più attardato in un'assoluta che lo ha visto diciottesimo su 101 equipaggi classificati. “Era la nostra prima volta qui” – racconta Zanotti – “eravamo carichi e determinati a partire fin dalla prima gara col piede giusto e, anche se una gara molto tecnica e complicata sotto parecchi punti di vista non ci ha permesso di esprimerci al meglio delle nostre possibilità, abbiamo comunque cercato di limitare al massimo gli errori centrato quello che per noi era l’obbiettivo principale in ottica Campionato Italiano 2025, ottenere il massimo punteggio per la classifica di classe e prendere, già dalla prima gara, la testa della classifica. Siamo molto soddisfatti”.

cs Regolaristi sammarinesi