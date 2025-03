Cireas 2025, Zanotti e Gasperoni allungano il proprio record personale

Continua la striscia positiva in Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche ACI Sport 2025 per l’equipaggio sammarinese in forza alla Scuderia Rovigo Corse del Patron Diego Verza che chiude la Coppa Città della Pace (Rovereto – TN), prova valida quale secondo appuntamento del Tricolore 2025 riservato alla regolarità, conquistando ancora una volta il massimo dei punti disponibili per la classifica di Classe RC5 da 1600cc a 2000cc. Nel secondo atto del CIREAS 2025 Isaia Zanotti, al suo fianco Roberto Gasperoni, su Fiat Ritmo Abarth 130TC, non ha deluso le aspettative del pronostico, centrando ancora una volta l’obbiettivo di tappa, conquistando per l’ennesima volta la vittoria di Classe RC5 tra le vetture da 1600cc a 2000cc e collezionando anche un buon quarto posto nella classifica generale di RC5. “Dopo le mie partecipazioni a numerose edizioni passate della Coppa Città della Pace” – racconta Zanotti – “sapevo le difficoltà che avrei potuto trovare e per questo ho cercato di farmi trovare pronto. Siamo soddisfatti, oltre ad aver portato a casa un'altra vittoria di Classe, capitalizzando punti preziosi per l’economia del tricolore 2025, chiudiamo anche con una buona prestazione, perfettamente in linea con quelle del finale di stagione 2024, che ci fa sicuramente sperare in un 2025 in progressiva crescita”.

cs Regolaristi sammarinesi