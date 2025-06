Cireas 2025, Zanotti e Gasperoni ancora a segno

Prosegue senza sosta la striscia positiva in Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche ACI Sport 2025 per l’equipaggio sammarinese targato Scuderia Rovigo Corse composto da Isaia Zanotti e Roberto Gasperoni su Fiat Ritmo Abarth 130 TC che conclude la Targa AC Bologna 2025 (Zola Predosa – BO), prova valida quale sesto appuntamento del Tricolore 2025 riservato alla regolarità, ottenendo la quinta vittoria consecutiva il Classe RC5 da 1600cc a 2000cc e conquistando nuovamente, come a Treviso, il secondo gradino del podio della classifica riservata a tutte le vetture di RC5 dopo una lunga battaglia, durata 61 prove, con il pilota bolognese Andrea Camosci che alla fine ha avuto la meglio per soli 5 centesimi di secondo, chiudono il podio al terzo posto i favoriti del pronostico, i siciliani Tumbarello - Tumbarello. “Possiamo ritenerci soddisfatti del risultato ottenuto a Bologna” – racconta Zanotti - “Siamo partiti molto bene fin dalle prime prove e sapevamo che avremmo dovuto cercare di portare a casa più punti possibili sia in ottica Classe da 1600cc a 2000cc sia in ottica classifica generale di RC5 ma allo stesso tempo eravamo anche consapevoli che le temperature estreme di questo fine settimana avrebbero potuto mettere a dura prova sia gli equipaggi che le vetture, aumentando sensibilmente il rischio di incappare in guasti meccanici, perciò l’obbiettivo principale era arrivare al traguardo. Con Camosci è stata una lotta all’ultimo centesimo ma purtroppo, nella fase finale di gara, abbiamo commesso qualche piccolo errore di troppo e Andrea è stato bravo ad approfittare vincendo per una manciata di centesimi.