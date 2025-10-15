Cireas 2025, Zanotti e Gasperoni ancora in corsa per il tricolore

In leggera sofferenza nella prima tappa siciliana, Isaia Zanotti e Roberto Gasperoni su Fiat Ritmo Abarth 130 TC, sono autori di un ottimo recupero nella seconda giornata di gara che gli consente di continuare a sognare il titolo tricolore di RC5. L’equipaggio sammarinese targato Scuderia Rovigo Corse conclude il Trofeo Cave di Cusa 2025 (Campobello di Mazara – Trapani), prova valida quale decimo appuntamento del Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche ACI Sport 2025, all’undicesimo posto della classifica assoluta (fuori dalla TOP10 per appena 5 centesimi di secondo dopo 90 prove cronometrate), conquistando la nona vittoria consecutiva nella Classe RC5 da 1600cc a 2000cc e salendo sul terzo gradino del podio della generale di RC5, vincitori del raggruppamento l’equipaggio Malucelli – Bernuzzi (attualmente secondi nell’italiano di RC5) che, con questa vittoria, si avvicinano all’equipaggio sammarinese riducendo il distacco ad appena 3 punti, secondi i siciliani Margiotta – Caro che precedono i biancoazzurri per appena 5 centesimi di secondo. “E’ stata una gara molto combattuta” – racconta Zanotti – “purtroppo per noi le fasi iniziali della prima giornata di gara non sono state delle migliori, complice forse l’emozione di gareggiare in quella che è la culla di questa disciplina automobilistica. Al termine della prima giornata di gara avevamo perso abbastanza terreno. Fortunatamente nella seconda giornata siamo riusciti a mettere in atto una bella rimonta recuperando posizioni importanti ottenendo, nonostante le difficoltà, la nostra seconda miglior prestazione stagionale e riuscendo, anche se per pochissimi punti, a mantenere la testa del campionato italiano di RC5. Per noi la vittoria del tricolore sarebbe un sogno e al momento continuiamo a sognare, anche se sono pienamente consapevole che in questo momento Andrea Malucelli è molto più forte di me e resta comunque il favorito alla vittoria. Anche se sarà un impresa difficilissima daremo tutto noi stessi nelle ultime 2 gare di campionato, lo dobbiamo al nostro impegno, ai nostri sacrifici e alla Scuderia che, nella persona del Presidente Diego Verza, ci ha dato massimo supporto e fiducia nelle ultime 2 stagioni. Ci tengo a ringraziare in modo particolare il mio compagno di avventure, Roberto Gasperoni, che, nelle fasi finali di gara, quando la stanchezza del lungo weekend ha iniziato a presentarmi il conto, ha fatto di tutto per mantenermi lucido, concentrato e determinato fino al traguardo.

c.s. ASSOCIAZIONE REGOLARISTI SAMMARINESI

