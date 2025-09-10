Cireas 2025, Zanotti e Gasperoni contengono i danni Trasferta complicata ma tutto sommato positiva quella di Isaia Zanotti e Roberto Gasperoni su Fiat Ritmo Abarth 130 TC.

Cireas 2025, Zanotti e Gasperoni contengono i danni.

L’equipaggio sammarinese targato Scuderia Rovigo Corse del Patron Diego Verza conclude, dopo 2 giorni intensi di gara, il 24’ Trofeo Città di Lumezzane (Lumezzane – Brescia), prova valida quale ottavo appuntamento del Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche ACI Sport 2025, al 14’ posto della classifica assoluta, conquistando anche la settima vittoria consecutiva nella Classe RC5 da 1600c a 2000c e salendo ancora una volta sul secondo gradino del podio della classifica generale riservata a tutte le vetture di RC5 alle spalle dell’equipaggio siciliano Tumbarello – Tumbarello su Autobianchi A112 Abarth, chiudono il podio sul gradino più basso Sorgato – Gianesini, costretti solamente in quinta piazza i favoriti del pronostico Malucelli – Bernuzzi.

“Per noi è stata una trasferta alquanto complicata purtroppo” – racconta Zanotti – “abbiamo passato i giorni antecedenti le due giornate di gara bresciana a rincorrere vari problemi che fortunatamente alla vigilia della trasferta erano tutti risolti. Ma purtroppo il bello doveva ancora arrivare. Dopo le prime 23 prove cronometrate della tappa di sabato stavamo andando veramente bene e le sensazioni a bordo erano ottime. Poi, purtroppo, è arrivata improvvisamente la rottura dello schienale del mio sedile di guida costringendoci a terminare la tappa come potevamo, cercando solamente di arginare il più possibile i danni, chiudendo così la prima giornata di gara decisamente demoralizzati. Fortunatamente all’arrivo siamo riusciti, con il poco materiale a disposizione, a fissare in maniera provvisoria il sedile in modo tale da poter affrontare in qualche modo la seconda giornata di gara. Nella Tappa successiva siamo riusciti a recuperare diverse posizioni perse passando dalla 21’ posizione provvisoria del sabato sera alla 14’ posizione assoluta al termine della gara. Tirando le somme mi ritengo abbastanza soddisfatto, nonostante il weekend poco fortunato siamo comunque riusciti a portare a casa una discreta prestazione. Voglio complimentarmi col nostro compagno di scuderia, Maurizio Indelicato, navigato dal presidente Diego Verza, che finalmente torna a salire sul gradino più alto del podio della classifica assoluta, indubbiamente una grandissima prova di forza da parte loro in uno degli appuntamenti più impegnativi del CIREAS 2025.”



Comunicato stampa

Associazione Regolaristi Sammarinesi

