Cireas 2025, Zanotti e Gasperoni e segno in Irpinia

Isaia Zanotti e Roberto Gasperoni su Fiat Ritmo Abarth 130 TC continuano ad alzare la propria asticella nel Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche ACI Sport 2025. L’equipaggio sammarinese targato Scuderia Rovigo Corse del Patron Diego Verza conclude “La Millecurve 2025” (Mercogliano – Avellino), prova valida quale settimo appuntamento del Tricolore 2025 riservato alla regolarità, al nono posto della classifica assoluta, ottenendo anche la sesta vittoria consecutiva il Classe RC5 da 1600cc a 2000cc e conquistando nuovamente, come nelle ultime 2 tappe tricolori, il secondo gradino del podio della classifica riservata a tutte le vetture di RC5 alle spalle di Malucelli - Bernuzzi, chiudono il podio Ricci – Gallotta. Per l’equipaggio biancoazzurro punti chiave per inserirsi nella rosa dei pretendenti al titolo nazionale 2025 di raggruppamento. “Siamo soddisfatti del risultato ottenuto in questa gara lunga e difficile che non ci ha mai dato respiro” – racconta Zanotti – “siamo riusciti a partire bene già dalle battute iniziali. Nonostante qualche piccolo errore nella fase finale, quella in notturna, abbiamo segnato nuovamente, per la terza gara di fila, la nostra miglior prestazione stagionale chiudendo, dopo 80 prove cronometrate, con un errore medio di 3,16 centesimi di secondo. Una crescita che ci fa ben sperare per la seconda parte di un campionato che ci vede consolidare la leadership tra le duemila e passare provvisoriamente al comando anche nella generale di RC5.” “Direi che ad Avellino siamo riusciti ad ottenere un grande risultato” – commenta Diego Verza, presidente di Rovigo Corse – “Siamo riusciti, con soli tre equipaggi, a tenere testa a grandi scuderie ben più blasonate della nostra. Qualche piccola sbavatura ha penalizzato i nostri equipaggi ma sono comunque molto orgoglioso delle loro prestazioni. Faccio i miei più sinceri complimenti a Zanotti e Gasperoni, equipaggio in grande crescita che, in queste ultime due stagioni con noi, ha dimostrato grande passione e tanto cuore.”





C.s. - ASSOCIAZIONE REGOLARISTI SAMMARINESI