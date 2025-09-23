Cireas 2025, Zanotti e Gasperoni si riconfermano in Sardegna Sulle strade sarde Isaia Zanotti e Roberto Gasperoni su Fiat Ritmo Abarth 130 TC riconquistano la testa del Campionato Italiano in Classe RC5.

Cireas 2025, Zanotti e Gasperoni si riconfermano in Sardegna.

L’equipaggio sammarinese targato Scuderia Rovigo Corse conclude il 20’ Baia delle Ninfe (Alghero – Sassari), prova valida quale nono appuntamento del Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche ACI Sport 2025, all’ottavo posto della classifica assoluta, conquistando anche l’ottava vittoria consecutiva nella Classe RC5 da 1600c a 2000c e salendo, per la seconda volta in stagione, sul gradino più alto del podio della classifica generale di RC5, sul secondo gradino i favoriti del pronostico Malucelli – Bernuzzi, chiudono il podio le Campionesse Italiane in carica Angino – Russo, riconquistando, a 3 gare dalla fine del campionato, la testa della classifica di Raggruppamento. “Sapevamo che per riprendere la testa del Campionato in RC5 ci sarebbe servito un bottino pieno” – racconta Zanotti – “ma eravamo pienamente consapevoli che sarebbe stata un’impresa molto dura sia per i forti avversari presenti, sia per via delle difficoltà tecniche che questa gara avrebbe presentato. Gli sterrati sardi che si alternavano a fondi in cemento lastricato e asfalto ricoperto di buche e sassi, hanno veramente messo a dura prova sia noi che la nostra vettura che fortunatamente ha retto abbastanza bene fino al termine delle due giornate di gara. Nonostante le difficoltà e nonostante Andrea Malucelli a poche prove dalla fine sembrava ormai imprendibile non abbiamo mai smesso di sperare e di crederci e cosi nella fase finale abbiamo approfittato di un suo errore per superarlo in classifica, gestendo poi il vantaggio nella fase finale. I miei più sinceri complimenti vanno al nostro compagno di Scuderia, Maurizio Indelicato, navigato dal Presidente Diego Verza, che per la seconda gara consecutiva torna a salire sul gradino più alto del podio della Classifica Assoluta, nonostante un avvio di stagione un po’ sfortunato torna finalmente a fare la voce grossa. Grazie alla nostra vittoria in RC5, ed a quella di Indelicato in RC4, alla quale si aggiunge anche la vittoria nella classifica di RC6 di Angelo Monachella e Stefano Galuppi, riusciamo anche a salire sul secondo gradino del podio nella Classifica riservata alle Scuderie.”

c.s. ASSOCIAZIONE REGOLARISTI SAMMARINESI

