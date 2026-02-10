Cireas 2026, buon inizio per Zanotti e Gasperoni

Prima gara stagionale per i sammarinesi Isaia Zanotti e Roberto Gasperoni su Fiat Ritmo Abarth 130 TC. L’equipaggio biancoazzurro targato Scuderia Rovigo Corse del Patron Diego Verza conclude la Coppa Giulietta e Romeo 2026 (Garda – Verona), prova valida quale primo appuntamento del Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche ACI Sport 2026 che vedeva al via ben 113 vetture, al 16’ posto della classifica assoluta, conquistando anche la prima vittoria stagionale di Classe RC5 da 1600c a 2000c e salendo sul terzo gradino del podio della classifica generale riservata a tutte le vetture di RC5 alle spalle dei vincitori Lastri – Pantani, secondo gradino del podio per i Campioni Italiani di Raggruppamento Malucelli – Bernuzzi. “Terminiamo questa prima gara di campionato soddisfatti” – racconta Zanotti – “Nonostante fosse una gara molto tecnica e con prove di difficile interpretazione siamo comunque riusciti ad entrare in partita fin dalla prima prova riuscendo a far segnare tempi di tutto rispetto per tutta la prima metà di gara, stazionando fino a quel momento nella top10 della classifica generale provvisoria. Alla ripartenza abbiamo perso leggermente il ritmo commettendo qualche errore che ci ha fatto perdere inesorabilmente diverse posizioni, a questi livelli ovviamente anche il minimo errore si paga a caro prezzo. Di certo il tasso tecnico della gara non ha aiutato nel momento di difficoltà ma abbiamo cercato di stringere i denti rimanendo lucidi e focalizzandoci sul nostro obbiettivo. Nonostante qualche errore di troppo, commesso nella seconda parte di gara, usciamo comunque dalla prima tappa di Campionato Italiano 2026 pienamente soddisfatti in quanto abbiamo riscontrato ottime sensazioni ed un buon feeling sia all’interno dell’abitacolo sia con la vettura, fattori che ci fanno sicuramente ben sperare per il prosieguo della stagione 2026”.



C.S. ASSOCIAZIONE REGOLARISTI SAMMARINESI



