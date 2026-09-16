Cireas 2026: Zanotti – Gasperoni riaprono i giochi a lumezzane, il tricolore di RC5 si deciderà nel round finale L’equipaggio sammarinese, dopo i problemi nella tappa di sabato, chiude secondo in RC5 e recupera terreno prezioso nella corsa al titolo tricolore.

Cireas 2026: Zanotti – Gasperoni riaprono i giochi a lumezzane, il tricolore di RC5 si deciderà nel round finale.

Il Trofeo Città di Lumezzane 2026 (Lumezzane – Brescia), prova valida come penultimo appuntamento del CIREAS 2026 (Campionato Italiano Regolarità Autostoriche ACI Sport), consegna a Isaia Zanotti e Roberto Gasperoni un risultato pesante in ottica campionato. Al termine di due giornate di gara tiratissime, l’equipaggio della Scuderia Rovigo Corse, al volante della Fiat Ritmo Abarth 130 TC, conquista il secondo posto in RC5 e riduce quasi totalmente il distacco dal leader provvisorio Andrea Malucelli.

La due giorni bresciana era iniziata nel migliore dei modi ed i biancoazzurri erano partiti subito con un ottimo ritmo di gara, riuscendo a mantenersi competitivi nelle posizioni di vertice in una gara caratterizzata da medie elevatissime e da una successione serrata di prove e trasferimenti. Un Contesto che non concedeva un attimo di respiro.

“I ritmi erano velocissimi” – racconta Zanotti – “in alcuni momenti siamo stati costretti a prenderci dei grossi rischi anche nel traffico cittadino. Non c’era tempo per ragionare, bisognava semplicemente correre contro il tempo e rimanere sempre concentrati.”

Proprio nel corso della prima giornata di gara è però arrivato l’episodio destinato a cambiare il volto alla gara. I ritmi estremamente veloci lasciavano pochissimo tempo per ragionare e ogni decisione doveva essere presa in una frazione di secondo. In questo contesto, Zanotti e Gasperoni sono purtroppo incappati in un errore di navigazione, lo stesso commesso anche da diversi equipaggi di vertice.

Tra questi, elemento fondamentale nella corsa al campionato, anche i diretti avversari alla corsa per il titolo italiano di RC5.

L’errore ha di fatto compromesso la possibilità di continuare a lottare per le posizioni di maggior prestigio della classifica assoluta, ma ha lasciato completamente aperta la battaglia di raggruppamento: tutti e tre i contendenti al titolo di Campione Italiano RC5 avevano infatti commesso il medesimo errore.

“A quel punto la capacità di reagire è diventata determinante” – commenta Zanotti – “Sapevamo che la lotta per l’assoluta era ormai compromessa, ma ci siamo resi conto immediatamente che per il campionato di raggruppamento non era cambiato praticamente nulla. Tutti e tre avevamo commesso il medesimo errore. Dovevamo cancellarlo dalla testa, ripartire e continuare a fare la nostra gara. Fortunatamente siamo stati bravi a metabolizzarlo subito ed a mantenere saldo il focus sulla lotta per l’RC5”.

Alla ripartenza di domenica l’obbiettivo era quindi uno solo: attaccare e recuperare quante più posizioni possibile, trasformando una gara che sembrava irrimediabilmente compromessa in un’occasione per conquistare punti pesanti.

Al traguardo arriva cosi un secondo posto in RC5, davanti ai due diretti avversari, che concludono rispettivamente in terza e quinta posizione.

Alla vigilia di Lumezzane i sammarinesi inseguivano i leader provvisori Malucelli – Bernuzzi, attuali Campioni Italiani in carica, con 5,5 punti di ritardo. Dopo il risultato bresciano il divario si è ridotto ad appena mezzo punto.

“Considerando quello che è successo sabato” – conclude Zanotti – “credo che siamo riusciti a trasformare una situazione molto complicata in un risultato importantissimo. Adesso sappiamo che all’ultimo round tricolore avremo la possibilità di giocarci tutto nello scontro diretto.”

Lo scenario è quello che promette spettacolo: Malucelli – Bernuzzi arriveranno all’appuntamento decisivo con l’obbiettivo di difendere un vantaggio ridottissimo; Zanotti – Gasperoni dovranno cercare di vincere l’ultimo confronto diretto per completare la rimonta e conquistare il titolo; mentre Lastri – Pantani, seppur più distaccati, restano matematicamente in corsa e proveranno fino all’ultimo a realizzare l’impresa.



Comunicato stampa

Associazione Regolaristi Sammarinesi

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