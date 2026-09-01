CIREAS 2026: Zanotti-Gasperoni, rimonta da urlo sul Titano: battuto Malucelli e titolo RC5 ancora nel mirino Secondo posto assoluto a penalità nette per l’equipaggio sammarinese ma il coefficiente di anzianità li costringe al quarto posto della classifica assoluta

CIREAS 2026: Zanotti-Gasperoni, rimonta da urlo sul Titano: battuto Malucelli e titolo RC5 ancora nel mirino.

Serviva una grande prestazione e Isaia Zanotti e Roberto Gasperoni sulla loro Fiat Ritmo Abarth 130 TC hanno risposto presente. Al 33° San Marino Revival, decimo appuntamento del CIREAS 2026 (Campionato Italiano Regolarità ACI Sport 2026) l’equipaggio targato Scuderia Rovigo Corse del Patron Diego Verza ha centrato un risultato importantissimo in ottica campionato, riuscendo a precedere Andrea Malucelli e Luigi Cantarini e mantenendo cosi ancora viva la corsa al titolo italiano di RC5. Ma sulle strade del Titano è arrivato molto di più. Al Termine di una gara difficile, combattuta e caratterizzata da una grande rimonta nella parte conclusiva, Zanotti e Gasperoni hanno fatto registrare addirittura il secondo posto assoluto a penalità nette, alle spalle dei soli vincitori Flavio Renna e Paolo Abalsamo, autori di una gara straordinaria, terzo il siciliano Mario Passanante navigato da Elisa Buccioni. L’applicazione del coefficiente di anzianità delle vetture ha successivamente ridisegnato la graduatoria finale, facendo scivolare l’equipaggio al quarto posto assoluto, con il podio sfuggito per appena 0,03 punti. “Alla vigilia la situazione era chiarissima” – racconta Zanotti – “Con l’assenza dei Leader provvisori di RC5 Lastri – Pantani per noi non era sufficiente amministrare la gara, bisognava attaccare e cercare la vittoria arrivando al traguardo davanti a Malucelli, secondo al momento dietro alle spalle dei toscani assenti. Nonostante ci trovassimo sulle strade di casa, nelle fasi iniziali, non siamo riusciti a trovare immediatamente il giusto ritmo e abbiamo pagato qualche penalità di troppo ma poi è iniziata la rimonta e il distacco ha iniziato a ridursi.” Nelle fasi finali infatti, i biancoazzurri, hanno preso il passo dei migliori e la rimonta li ha portati a scalare la classifica assoluta e di raggruppamento. “Peccato, perché il podio ci è sfuggito per un nulla. Alla partenza il nostro pensiero era rivolto alla battaglia col nostro diretto avversario in RC5. Ritrovarsi durante la gara a poter lottare per il podio è stato qualcosa di bellissimo, soprattutto perché è successo sulle strade di casa. Ovviamente dispiace essere arrivati cosi vicini al podio e non esserci saliti, ma dobbiamo guardare a quello che di buono abbiamo fatto. Con questo risultato, inoltre, conquistiamo matematicamente con 2 gare di anticipo il Titolo Italiano di Classe tra le 2000cc di RC5 per il terzo anno consecutivo e, riuscire a chiuderlo proprio qui, sulle strade di casa, rende ancora tutto più bello. Ora con il titolo di Classe già in tasca non vogliamo fermarci: la corsa per la generale di RC5 è ancora aperta e proveremo a giocarcela fino alla fine.” Con questa vittoria di raggruppamento, la corsa al titolo italiano di RC5, resta quindi aperta con una classifica provvisoria che, a due round dal termine della stagione, li vede in ritardo di soli 5,5 punti dai leader della classifica. Sulle strade del Titano, l’equipaggio sammarinese, ha fatto quello che doveva fare e lo ha fatto andando molto vicino a trasformare una gara fondamentale per il campionato in una giornata da podio assoluto.

c.s. Regolaristi Sammarinesi

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