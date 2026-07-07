Cireas 2026: Zanotti – Gasperoni, un rientro che vale il record stagionale

Cireas 2026: Zanotti – Gasperoni, un rientro che vale il record stagionale.

Il ritorno di Roberto Gasperoni era atteso da mesi e l’attesa è stata ripagata nel migliore dei modi. Dopo un lungo stop forzato che lo ha tento lontano dalle competizioni, il navigatore sammarinese, è finalmente tornato sul sedile di destra al fianco di Isaia Zanotti, ricomponendo una coppia che domenica scorsa in occasione della Targa AC Bologna, nono appuntamento del CIREAS 2026 (Campionato Italiano Regolarità ACI Sport), ha dimostrato tutto il proprio valore.

L’equipaggio biancoazzurro, su Fiat Ritmo Abarth 130TC, ha subito lasciato il segno facendo registrare la loro miglior prestazione di sempre. Un risultato che assume un valore ancora maggiore considerando il lungo periodo di inattività affrontato da Gasperoni e la necessità di ritrovare immediatamente il ritmo di gara.

L’equipaggio sammarinese, portacolori della Scuderia Rovigo Corse del Patron Diego Verza, conclude la gara riconfermandosi, per la quinta gara tricolore consecutiva, all’interno del Top10, piazzandosi al quinto posto della classifica assoluta, conquistando la nona vittoria consecutiva in Classe da 1600cc a 2000cc e piazzandosi sul secondo gradino del podio di RC5 alle spalle dei siciliani Tumbarello – Tumbarello che finalmente ritrovano la vittoria dopo un periodo sfortunato: terzi i Campioni Italiani RC5 in carica Malucelli – Bernuzzi penalizzati da qualche errore di troppo commesso sulle prime prove. Fuori dal podio i leader provvisori di campionato Lastri – Pantani.

“È stato veramente un week end speciale” – racconta Zanotti – “ero carico per il rientro di Roberto alla mia desta e ci tenevo tantissimo a regalargli una bella prestazione e cosi è stato. Sin dalle prime prove abbiamo immediatamente ritrovato il giusto feeling ed un ritmo gara quasi perfetto che ci ha permesso di portare a casa la nostra miglior prestazione di sempre. Questa volta siamo riusciti a tallonare i nostri avversari diretti, Lastri e Malucelli, sin dalle prime battute riducendo il gap e rimontando poi nel finale, anche se i distacchi restano comunque infinitesimali considerando che la classifica vede i primi 4 classificati di RC5 in appena 5 centesimi di secondo di distacco. Peccato non essere riusciti a superare anche Tumbarello che, dopo 63 prove cronometrate, ci precede per soli 2 centesimi di secondo. Ma dopotutto sono felice abbia vinto Alfonso, è un ottimo pilota e, dopo un inizio di stagione alquanto sfortunato, si meritava finalmente una vittoria.”



Comunicato stampa

Regolaristi sammarinesi

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