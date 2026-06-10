CIREAS 2026: Zanotti-Verza terzi in RC5 ad Avellino

Pari penalità dopo 75 prove con i diretti avversari Lastri-Pantani, la discriminante decide a favore dei toscani.



Con il settimo appuntamento del CIREAS (Campionato Italiano Regolarità ACI Sport 2026), che ha portato gli equipaggi a sfidarsi sulle impegnative strade dell’Irpinia, continua la stagione tricolore del sammarinese Isaia Zanotti. Il pilota biancoazzurro, portacolori della Scuderia Rovigo Corse, anche ad Avellino, ha condiviso l’abitacolo della Fiat Ritmo Abarth 130TC col presidente del team rodigino Diego Verza. L’equipaggio Zanotti – Verza, conclude la gara riconfermandosi, per la terza gara tricolore consecutiva, all’interno della Top10, piazzandosi all’ottavo posto della Classifica Assoluta, conquistando la settima vittoria consecutiva di Classe da 1600cc a 2000cc e piazzandosi, dopo un’intera giornata di lotta con i diretti avversari, sul terzo gradino del podio, alle spalle dei toscani Lastri – Pantani che chiudono la gara, dopo 75 prove cronometrate, a pari penalità con il sammarinese, salendo sul secondo gradino del podio grazie alla discriminante della vettura più anziana; vincitori di RC5 e autori di una prestazione straordinaria che vale anche la vittoria della classifica assoluta sono i Campioni Italiani in carica Malucelli – Bernuzzi. “Purtroppo, come lo scorso anno, ho sofferto la tappa di Avellino” – racconta Zanotti – “La partenza nelle ore più calde della giornata ed i continui cambi di luce, tra le zone aperte e quelle boschive, ci hanno messo a dura prova perché i repentini cambi di visibilità rendevano molto difficile trovare la giusta precisione nei passaggi sui rilevamenti cronometrici. Purtroppo a causa di questa difficoltà abbiamo commesso qualche errore di troppo che sicuramente ci saremmo potuti risparmiare. Di certo nemmeno la fortuna ha giocato a nostro favore, finire dopo 75 prove cronometrate a pari penalità con Lastri, nostro diretto avversario, e chiudere la giornata con lo stesso tempo di gara al centesimo di secondo credo abbia veramente dell’incredibile. Purtroppo la discriminante, che in caso di parità premia l’auto più vecchia, questa volta ha giocato a suo favore. Per quel che riguarda la Power Stage, prova spettacolo che assegna un punteggio bonus in ottica campionato, è stato un alternarsi di gioia e rammarico. Gioia in quanto per la seconda volta in stagione chiudiamo sul podio dell’assoluta; rammarico in quanto anche in power stage chiudiamo con le stesse penalità del nostro diretto avversario e la discriminante ci penalizza nuovamente, costringendoci al terzo posto assoluto. I miei più sinceri complimenti ad Andrea Malucelli che, nonostante le precarie condizioni di salute, ha concluso una gara incredibile vincendo classifica assoluta e di raggruppamento”.

C.s. Associazione Regolaristi Sammarinesi







