Club e Nazionale a scuola dal NADO sulla più recente normativa antidoping.

Delicato ed in continua evoluzione, l’universo normativo legato alle disposizioni internazionali in materia di antidoping. Avvalendosi del supporto del NADO (l’Organizzazione Nazionale Antidoping) e delle competenze del suo Presidente, il dott. Claudio Muccioli, la Nazionale di San Marino ed i club coinvolti dalle competizioni europee hanno potuto prendere coscienza dei limiti imposti dalle più recenti regole in merito alle sostanze considerate dopanti. Lo scorso giovedì è stata la volta del Tre Penne, interessato domani dalla gara di andata nel Q2 di Europa Conference League contro il Valmiera. In precedenza, Cosmos e La Fiorita avevano già partecipato alla serata condotta dal NADO, così come la Nazionale di San Marino – quest’ultima qualche giorno prima degli impegni internazionali di giugno con Kazakhstan e Finlandia, nel merito delle Qualificazioni ad EURO 2024. Caratterizzato dal costante aggiornamento delle liste di farmaci considerati dopanti e dei protocolli di segnalazione, questi incontri di prevenzione ed informazione risultano determinanti in primis per i calciatori, ma anche per allenatori e staff tecnici in merito alle necessità di segnalare prontamente e preventivamente l’utilizzo di qualsiasi prodotto farmaceutico. Il rischio del doping inconsapevole, infatti, è un rischio concreto che può essere facilmente evitato tramite un meccanismo di informazione preventiva, promosso dal NADO stesso.

