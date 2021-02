CNSFP: Invito a un concorso di pittura fair play per bambini

Il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) ha il gradito piacere di comunicare che International Fair Play Committee (CIFP) invita i Bambini e Bambine di tutto il mondo a presentare le loro opere d’arte al Concorso di Pittura Fair Play. I vincitori delle due categorie riceveranno Certificati di Premio e Regali Fair Play: età compresa tra 3-8 anni, età compresa tra 9-16 anni. Temi e Messaggi proposti del Concorso: Cosa significa Sport per te? Come puoi aiutare i tuoi amici durante qualsiasi attività sportiva? Esprimi te stesso attraverso i tuoi dipinti! I lavori devono pervenire entro il 31 marzo 2021. Inviando i tuoi dipinti accetti che il tuo lavoro possa essere pubblicato! Tutti i supporti di pittura tradizionali sono accettati inclusi olio, acquerello, acrilico, pastello. Puoi inviare il tuo lavoro per mail con il tuo Nome, Età e Paese quando è finito a questo indirizzo mail: communications@fairplayinternational.org Abbiamo una responsabilità l’uno per l’altro! Abbi cura di Te!

Comunicato stampa

Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play – CNSFP

