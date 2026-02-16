CNSFP: Quando lo sport è fair play

In questi momenti concitati di discussioni accese e kilometri di inchiostro che ci raccontano i vari episodi più o meno corretti che si svolgono sui vari Campi di Calcio di tutte le categorie; vogliamo portare all’attenzione degli sportivi l’ultima segnalazione che ci arriva da Villa Vomano (Teramo). Durante l’incontro di Calcio della partita Giovanissimi del Campionato Provinciale tra il Pontevomano Calcio vs ASD Sannicolese di Domenica 8 febbraio 2026. Una giornata speciale che fa onore allo sport, una di quelle che vanno oltre ogni aspettativa in cui il risultato non conta ma passa in secondo piano, perchè a vincere non sono state le reti segnate ma solo il Fair Play; protagonista il giovanissimo calciatore Leonardo di Nicola con la maglia numero 7 del Pontevomano Calcio davanti a un rigore dubbio, assegnato da una interpretazione non perfetta dal Direttore di Gara, un giovane che come tutti può sbagliare, Leonardo con correttezza e lealtà ha scelto volontariamente di calciare il pallone fuori, un gesto semplice, ma enorme. Una scelta apprezzata che ha evitato polemiche e quant’altro prevedibile, ma ha evitato che la partita si innervosisse e quindi ha evitato tensioni tra i ragazzi, allenatori e pubblico presente. Ha messo pace. Ha dato una bella lezione di sportività. Ha lanciato un messaggio forte: il calcio è più bello quando è pulito. In un periodo in cui a vari livelli assistiamo a episodi deplorevoli di simulazioni e antisportività, dove a volte prevale rabbia, contestazioni e cattiveria che fanno solo del male ai valori fondanti dello sport. Leonardo Di Nicola con il numero 7 del Pontevomano Calcio la partita l’ha vinta lui. Il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) in occasione della “ 9^ edizione della Giornata Mondiale Fair Play “ in programma a San Marino il prossimo 7 settembre 2026, durante la Cerimonia di Premiazione dei Premi Fair Play 2026 gli conferirà il Premio Fair Play al GESTO e riceverà anche il Premio Giovani Fair Play conferito dai Media Partener San Marino RTV e L’Informazione di San Marino. La missione del Movimento Europeo Fair Play (EFPM) assieme ai suoi Comitati Nazionali presenti in Europa è quello di promuovere, proteggere e rafforzare i valori del Fair Play nello sport e nella società. Il Fair Play è rispetto delle regole che rappresenta un atteggiamento etico fondamentale che comprende rispetto, integrità, solidarietà e responsabilità.

