Codice Etico, Integrity e Bilancio tra i punti cruciali del Consiglio Nazionale

Nella serata di giovedì 30 ottobre si è tenuto il terzo Consiglio Nazionale dell’anno, appuntamento che ha riunito il Comitato Esecutivo del CONS e tutti i presidenti federali per deliberare sui temi posti all’ordine del giorno. I lavori si sono aperti con l’intervento del Segretario di Stato per lo Sport, Rossano Fabbri, che ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra la Segreteria di Stato e il CONS, aggiornando i presenti sullo stato di avanzamento della nuova legge sullo sport e sulle iniziative legislative che la Segreteria intende promuovere nei prossimi mesi, in stretta sinergia con il Comitato e con le Federazioni. Il Presidente Christian Forcellini in comma comunicazioni ha colto l’occasione per congratularsi con tutti gli atleti biancazzurri che, negli ultimi mesi, hanno ottenuto risultati di rilievo sulle varie scene internazionali, e ha aggiornato l’aula sulle iniziative a favore delle Federazioni e sugli incontri tenuti in questi mesi, in particolare quello con il neo eletto presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, che ha permesso di rafforzare la collaborazione futura tra i due Enti. Il Presidente ha annunciato inoltre che la nuova edizione degli Sportinsieme Awards si terrà venerdì 23 gennaio 2026. Tra i principali punti all’ordine del giorno affrontati, la ratifica dell’Assestamento di Bilancio 2025, l’approvazione del Bilancio di Previsione 2026 e del Bilancio pluriennale 2026-2027-2028, oltre alla ripartizione dei contributi ordinari destinati alle Federazioni sportive. Quest’anno, in particolare, è stata deliberata una distribuzione di risorse superiore rispetto agli anni precedenti, in funzione del nuovo sistema di assegnazione dei contributi introdotto dal CONS. L’occasione è servita anche per avviare una riflessione condivisa sull’efficacia dell’attuale modello, e una valutazione se mantenerlo o apportare eventuali modifiche. Durante la seduta è stato anche approvato all’unanimità il nuovo Codice Etico del CONS, presentato dal Comitato Esecutivo. Si tratta di un documento che sarà esteso a tutti i soggetti legati al Comitato Olimpico, e che individua tra i suoi principi fondamentali lealtà, onestà, correttezza, divieto di alterazione dei risultati e di scommesse, lotta al doping, non violenza, non discriminazione, dovere di riservatezza, imparzialità e gestione dei conflitti d’interesse. Un passaggio di rilievo ha riguardato il tema dell’Integrity: è stato infatti annunciato che, a breve, sul sito del CONS sarà attivata una sezione dedicata alla segnalazione di casi di manipolazione delle gare, sul modello di quella già esistente per il Safeguarding. In linea con le indicazioni del CIO, il Comitato si doterà inoltre di un apposito codice normativo per contrastare la manipolazione dei risultati e garantire il corretto svolgimento delle competizioni. Per quanto riguarda gli impianti sportivi, è stata presentata una bozza di regolamentazione per la concessione d’uso delle strutture e delle palestre, che sarà portata in approvazione nel prossimo Consiglio Nazionale. Infine, a seguito dell’istanza di scissione del settore Taekwondo, il Comitato Esecutivo ha accolto la proposta, sottoponendo al Consiglio Nazionale il riconoscimento della nuova Federazione. La delibera è stata approvata all’unanimità e la nuova Federazione entrerà ufficialmente a far parte della famiglia Cons dal 1° gennaio 2026.

