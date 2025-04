Colin McRae WRC 1995: Rallylegend ricorda il trionfo del campione scozzese

Rallylegend e una delle grandi leggende dei rally. È un legame forte quello con Colin McRae, uno dei campioni che ha colpito e continua a rimanere nella memoria di folte schiere di appassionati. Che trenta anni fa ha vinto il suo primo ed unico titolo mondiale, con quella Subaru Impreza 555 azzurra che ha trascinato nella mitologia dei rally. Sarà uno speciale evento all'interno dell'evento Rallylegend quello che vuole celebrare, nei quattro giorni dal 2 al 5 ottobre nella Repubblica di San Marino, Colin McRae. Si chiama “Colin McRae WRC 1995” e la famiglia dal campione scozzese ha già abbracciato con entusiasmo l'iniziativa, così come Carlo Boroli, supporter e animatore con il suo progetto “Best Impreza”. Jimmy McRae, papà di Colin e cinque volte campione inglese di rally, sarà presente a San Marino così come il fratello Alister, anche lui campione inglese, con alcune buone prestazioni nel Mondiale Rally. Per l'occasione, saranno ospiti a Rallylegend alcuni campioni e grandi piloti legati a Colin McRae e al periodo in cui si è sviluppato l'apice della sua carriera. Alister McRae sarà uno dei protagonisti del “McRae Subaru gruppo A Rally Trophy”, vera e propria affascinante gara nella gara aperta a Subaru Impreza e Legacy, rigorosamente gruppo A, con premi dedicati messi in palio da Pirelli e Sparco. Altra iniziativa, che ha trovato già l'adesione di molti collezionisti e proprietari, l'esposizione di vetture originali guidate da Colin McRae nella sua carriera: oltre alle Subaru Impreza e Legacy, saranno nel Rally Village Ford Focus WRC, Citroen Xsara WRC e tante altre vetture utilizzate dal fuoriclasse scozzese, tra cui alcune vere e rare esclusive. Altro momento imperdibile la “Special Stage Parade”, al sabato e alla domenica, con la suggestiva sfilata di gruppo nella prova speciale “The Legend” delle Subaru Impreza e Legacy presenti a Rallylegend. "Per noi Colin McRae rappresenta l'essenza di Rallylegend. - è il pensiero di Vito Piarulli, organizzatore con Paolo Valli dell'evento sammarinese - L'invito che gli avevamo fatto nel 2006 per avere l'anno successivo nel nostro evento, che lui già conosceva e apprezzava, aveva trovato la sua entusiastica adesione. Purtroppo, il tragico incidente con l'elicottero ha cancellato questa possibilità. Per noi resta un campione indimenticabile e, grazie alla amicizia della sua famiglia, lo celebreremo, ancora una volta, come merita”. Anche Carlo Boroli, fondatore di “Best Impreza” si associa: "Sono incredibilmente contento che Best con la famiglia McRae celebrino il 30esimo del mondiale di Colin e della Subaru Impreza alla 23esima edizione di Rallylegend. E insieme agli organizzatori lo faremo nel migliore dei modi, istituendo il 1° Trofeo Colin McRae, che premierà il vincitore di un vero rally nel rally, riservato alle Subaru Gruppo A. Ospite d'onore Alister McRae su Best Impreza, naturalmente. Una delle sei - su sette - Best Limited Edition prodotta in ricordo delle sette vittorie di Colin nel mondiale con la gruppo A. La missione di Best, nel tenere vive le leggende, continua!”

c.s. Rallylegend