Colpo Carpegna Prosciutto Basket Pesaro: biennale per Matteo Imbrò

Esperienza e affidabilità in cabina di regia, oltre a tanta personalità e determinazione: la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro comunica di aver definito un accordo biennale con Matteo Imbrò. Classe 1994, 192 cm per 86 kg, arriva a Pesaro reduce dalla promozione in Serie A appena conquistata a Trapani dopo quella centrata in passato con Treviso. Playmaker di elevata statura e giocatore chiave nei momenti decisivi, dotato di ottimo tiro da fuori, sa gestire bene la squadra coi giusti ritmi. Grazie a queste caratteristiche può anche affiancare un play nel ruolo di guardia. Queste le prime dichiarazioni di Matteo, nuovo giocatore biancorosso: “Sono molto contento di vestire la maglia della VL per le prossime due stagioni dato che Pesaro è una piazza con una grande passione per la pallacanestro. Finora ci ho giocato da avversario e ricordo molto bene il grande calore dei tifosi che in migliaia sono presenti alla Vitrifrigo Arena. Senza dubbio è stata molto importante anche la presenza di coach Pino Sacripanti che mi ha voluto a tutti i costi: cercherò di aiutare Pesaro a tornare dove merita di stare”. La carriera di Imbrò inizia nel 2009 con la maglia della Virtus Siena: approda poi alla Fortitudo e alla Virtus Bologna con la quale nel 2012/2013 disputa tutte le partite del campionato di Serie A. Resta con i bianconeri fino al 2015 quando si trasferisce a Ferentino in Serie A2 e poi a Treviso. Indossa la canotta dei veneti dal 2017 al 2022 conquistando la Coppa Italia di A2 e la promozione nel massimo campionato nel 2018/2019. Dopo una breve parentesi a Verona, nel 2022 a stagione in corso firma a Scafati, nuovamente in Serie A: conclude l’annata disputando i playoff di A2 con la maglia della sua città, Agrigento. Nel 2023/2024 è uno dei grandi protagonisti della promozione di Trapani in massima serie: viaggia con una media di 24.5 minuti, 9.75 punti e 3.5 assist. Nella gara decisiva – al PalaDozza contro la Fortitudo Bologna – da nove metri realizza la tripla che assicura a Trapani la promozione in Serie A. Nel 2013 a Tallinn (Estonia) ha vinto la medaglia d’oro ai Campionati Europei Under 20 con la Nazionale allenata da Coach Sacripanti e con compagno di squadra il neo biancorosso Eric Lombardi. Benvenuto a Pesaro, Matteo!

Ufficio Stampa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro

