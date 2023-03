Comitati Fair Play e De Coubertin in assemblea generale

Si è svolta Lunedì 20 marzo 2023 in seconda convocazione alle ore 18.30 l’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci del Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) e del Comitato Sammarinese Pierre de Coubertin (CSPC) sezione del CNSFP, in ossequio al proprio Statuto. I lavori assembleari sono stati introdotti dal Presidente Gian Battista Silvagni, come da ordine del giorno comunicato ai Soci, con la consueta relazione annuale che ha evidenziato le più significative iniziative e attività del CNSFP nell’anno 2022 a cui hanno fatto seguito la presentazione e illustrazione delle varie voci del Bilancio Consuntivo 2022 e del Bilancio di Previsione 2023 del Segretario Tesoriere Antonio Stolfi che sono stati approvati all’unanimità dei presenti. Nel corso della riunione è stata presentata la corposa Rassegna Stampa CNSFP dell’anno 2022 che raccoglie tutte le notizie, i vari Comunicati Stampa inviati agli organi di Stampa evidenziando anche i vari aggiornamenti dei post nella pagina ufficiale face book del CNSFP e CSPC. L’Assemblea dei Soci ha poi apprezzato le linee programmatiche che saranno messe in campo e promosse dal CNSFP nel corrente anno 2023 con un particolare riferimento alla Giornata Mondiale Fair Play e Panchina Rossa, diventate un atteso appuntamento annuale che riscuotono favorevoli consensi e di partecipazione dalla cittadinanza. I Soci hanno potuto gradire anche i riferimenti del Presidente Comitato Sammarinese Pierre de Coubertin (CSPC) Matteo Selleri che ha illustrato le iniziative in corso del CSPC evidenziando l’importante appuntamento del 6 aprile 2023 ore 16.30 in occasione della Giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace promossa da ONU con l’Inaugurazione della nuova Via Barone Pierre de Coubertin al Polo Sportivo di Serravalle RSM, evento promosso in collaborazione con il Comitato Sammarinese Fair Play (CNSFP) e Giunta di Castello di Serravalle. L’Assemblea Generale dei Soci ha ribadito il proprio impegno e collaborazione nel sostenere le varie attività del CNSFP e CSPC con la consapevolezza di proseguire con quello slancio che li contraddistingue nel perseguimento degli obiettivi prefissati e nel promuovere i sani principi, valori del Fair Play e del Pensiero di De Coubertin in osservanza alle linee guida delle rispettive Organizzazioni Internazionali di riferimento: EFPM, CIFP, CIPC. Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play – CNSFP

Comitato Sammarinese Pierre de Coubertin – CSPC

