Comitati Fair Play e Pierre De Coubertin San Marino: a Rimini per accensione Fiamma Olimpica 2026.



In occasione della Cerimonia di accensione della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 svoltasi Lunedì 5 gennaio 2026 in Piazza Malatesta a Rimini, il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) e Comitato Sammarinese Pierre de Coubertin hanno presenziato all’importante e significativo evento. Un appuntamento quello della Fiamma Olimpica che simboleggia Pace, Unità, Fratellanza, Purezza e continuità tra i Giochi Antichi e Moderni, Fiamma accesa a Olympia (Grecia) e portata in staffetta per sottolineare un messaggio universale di speranza, lealtà e incontro tra i popoli, illuminando la ricerca di eccellenza nello sport.

La Fiamma Olimpica rappresenta anche i valori di libertà, vita e civiltà, derivanti dal mito di Prometeo e funge da collegamento tra i Giochi antichi, dove ardeva ininterrottamente e quelli attuali, culminando nell’accensione del braciere.

Mentre la Fiamma prende vita, si rinnova il legame tra culture, generazioni e ideali condivisi; ogni edizione olimpica comincia qui, con un gesto rituale che ricorda al mondo il potere dello sport come ponte universale. La Fiamma brilla come promessa di un futuro migliore, come messaggera di valori senza età. La sua partenza da Olympia segna l’inizio di un viaggio epico, che attraversa Paesi, Città, Storie e Persone. I CNSFP e CSPC desiderano anche rivolgere alla Delegazione Olimpica della Repubblica di San Marino che prenderà parte alle prossime Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 un caloroso in bocca al lupo e migliori successi con quello spirito olimpico che li accompagna sempre ad ogni edizione.



