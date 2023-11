Comitato Fair Play a Sport Tv Movies & Tv Milano

Comitato Fair Play a Sport Tv Movies & Tv Milano.

Una Delegazione del Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) rappresentato dal Presidente Gian Battista Silvagni e Roberto Boccaclatte Direttore Amministrativo e Affari Generali San Marino RTV, ha partecipato Sabato 11 novembre 2023 nella Città “Meneghina” di Milano alla Cerimonia di Premiazioni degli Oscar mondiali del Cinema e Televisione dello Sport in occasione di “ SPORT MOVIES & TV 2023 - 40° Milano International FICTS” all’Auditorium Testori di Palazzo Regione Lombardia, un evento internazionale di cinque giorni di TV, Cinema e Cultura sportiva in programma Milano dal 7 all’11 novembre 2023 all’insegna dello Slogan “ CULTURE THROUGHT SPORT “ e dei “Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali MIlano Cortina 2026” comprendente Proiezioni, Meeting, Workshop, Mostre e l’accesso gratuito a 27.234 audio-video a tema olimpico e sportivo attraverso la Piattaforma SPORTMOVIESTV.COM. L’evento è organizzato dalla FICTS – Fèdèration Internazionale Cinèma Tèlèvison Sportifs a cui aderiscono 130 Nazioni presieduta dall’Amico Presidente Prof. Franco Ascani, unico italiano nella Commissione Cultura e Patrimonio Olimpico del CIO, che ad ogni edizione invita il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP); la FICTS è riconosciuta dal Comitato Internazionale Olimpico per il quale promuove l’immagine dello sport attraverso il Cinema e la Televisione. Durante la Cerimonia di Premiazione delle 8 Sezioni di “Sport Movies & TV” la Delegazione è stata chiamata sul palco per premiare una delle otto Sezioni e nel corso dei lavori l’Autore del Libro “ 40° TENNISTAVOLO “ Juvenes e FSTT, Gian Battista Silvagni ha voluto omaggiare il Prof. Ascani anche con la Cartolina Annullo Postale e Medaglia celebrativa JUVENES 70°.

Cs Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play – CNSFP

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: