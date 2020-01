Comitato fair play aperte le adesioni, scendi in campo con noi

Il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP), membro delle Organizzazioni Internazionali di European Fair Play Movement e International Fair Play Committee, comunica che sono aperte le adesioni per l’anno 2020 alla Associazione Culturale Sportiva no profit di volontariato che svolge attività culturale volta alla diffusione ed alla propaganda dell’idea di sport, dei suoi ideali e valori etici ispirati al concetto universale di Fair Play, che ha per oggetto la difesa e la promozione nella pratica, nella cultura ed in ogni attività sportiva, della diffusione del rispetto delle regole e del gioco leale nelle attività e nelle organizzazioni sportive e si oppone ad ogni illecito sportivo, al doping e all’uso di ogni sostanza pericolosa per la salute, a metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione, alla corruzione. Chiunque intende aderire alla Associazione può contattare direttamente il CNSFP anche tramite la propria pagina di Facebook. Se condividi le finalità e gli scopi “scendi in campo con noi”. L’Associazione è costituita da Soci fondatori, Soci ordinari, Soci onorari, Soci Juniores giovani di ambo i sessi di minore età.