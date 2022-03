Comitato Fair Play in assemblea generale

I Soci del Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) si sono riuniti Martedì 15 marzo 2022 in Assemblea Generale Ordinaria in ossequio al proprio Statuto per gli adempimenti previsti dalle vigenti legislazioni che riguardano le Associazioni sammarinesi. L’ordine del giorno dei lavori assembleari sono stati aperti dal Presidente Gian Battista Silvagni che ha presentato la Relazione annuale evidenziando le più significative iniziative e attività messe in campo dal CNSFP nell’anno 2021, a cui a fatto seguito l’illustrazione delle varie voci del Bilancio Consuntivo 2021 e del Bilancio Previsionale 2022 dal Segretario Tesoriere Antonio Stolfi che sono stati approvati all’unanimità assieme alla Relazione del Presidente. Durante la riunione sono state presentate ai Soci anche le corpose Rassegne Stampa degli anni 2020 e 2021 che raccolgono le notizie e i Comunicati Stampa che il CNSFP invia agli organi di Stampa e che aggiorna nei post della pagina Facebook del CNSFP. L’ Assemblea dei Soci ha discusso e argomentato le linee programmatiche che il CNSFP promuoverà nell’anno 2022 sottolineando che le iniziative e le attività raccolgono sempre positivi apprezzamenti per la qualità di buon profilo etico- culturale nella programmazione. I Soci hanno espresso compiacimento e condivisione alla nascita del Comitato Sammarinese Pierre De Coubertin facente parte della Sezione del CNSFP e auspicato i migliori successi alla Giornata Mondiale Fair Play di San Marino che si celebra nel mondo sempre il 7 settembre di ogni anno e che rappresenta nella cerimonia di premiazione la consegna dei Premi Fair Play a coloro che si sono distinti nello Sport. Cs Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play – CNSFP

