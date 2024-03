Comitato Fair Play San Marino: giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale

Comitato Fair Play San Marino: giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale.

Il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) aderisce alla Giornata mondiale per l’eliminazione della discriminazione razziale che viene celebrata ogni anno il 21 marzo, proclamata nel 1979 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (ONU); la data è stata scelta per ricordare quando il 21 marzo 1960 in Sudafrica, in pieno apartheid, la polizia ha aperto il fuoco su un gruppo di dimostranti di colore uccidendone sessantanove e ferendone 180, giorno ricordato come il massacro di Shaperville. In questa particolare e sentita occasione tanti hanno organizzato e promosso iniziative dedicate ad una settimana di Solidarietà per eliminare ogni forma di discriminazione razziale per schierarsi e sostenere coloro che combattono contro il Razzismo e le discriminazioni razziali, una piaga questa che purtroppo ancora si manifesta. L’impegno di tutti noi deve essere forte e deciso contro tali azioni negative per sostenere la costruzione della pace attraverso la cooperazione internazionale in materia di istruzione, scienza, cultura, sport ecc...il razzismo, la xenofobia e l’intolleranza sono stati alla base degli episodi più tragici nella storia dell’umanità e ancora oggi sono la scintilla e il pretesto delle più gravi violazioni dei diritti umani. La nostra società deve impegnarsi per giungere a una reale coesione sociale al rifiuto di tutte le forme di conflitto e in particolare di quelle compiute in nome di una razza o di un modello culturale e religioso. Ognuno di noi può prendere posizione contro il pregiudizio razziale e contro ogni forma di intolleranza.

Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play – CNSFP

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: